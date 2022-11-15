Террорист, пойманный ФСБ в Екатеринбурге, готовился напасть на полицейских и военных

Сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», задержанный силовиками ФСБ и приговоренный к колонии, готовил нападение на силовиков и военных в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«Я планировал совершить амалию (дословно „действие“, нападение — прим. URA.RU) в отношении сотрудников МВД и воинских частей», — говорится в признании террориста, опубликованном ФСБ. Мужчина был задержан во время приготовления к теракту. Он не только готовился к нападению, но и был обучен набирать в запрещенную организацию новых сторонников.
По данным ФСБ, террорист принадлежит к запрещенной в РФ сирийской организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Его поймали, поместили в СИЗО, после чего военный суд приговорил его к 16 годам колонии. У мужчины забрали запрещенную литературу, перчатки и нож.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Фото: УФСБ России по Свердловской области
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
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Сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», задержанный силовиками ФСБ и приговоренный к колонии, готовил нападение на силовиков и военных в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Я планировал совершить амалию (дословно „действие“, нападение — прим. URA.RU) в отношении сотрудников МВД и воинских частей», — говорится в признании террориста, опубликованном ФСБ. Мужчина был задержан во время приготовления к теракту. Он не только готовился к нападению, но и был обучен набирать в запрещенную организацию новых сторонников. По данным ФСБ, террорист принадлежит к запрещенной в РФ сирийской организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Его поймали, поместили в СИЗО, после чего военный суд приговорил его к 16 годам колонии. У мужчины забрали запрещенную литературу, перчатки и нож.