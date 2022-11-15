15 ноября 2022

Террорист, пойманный ФСБ в Екатеринбурге, готовился напасть на полицейских и военных

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Бойцы ФСБ задержали террориста на этапе приготовлению к преступлению Фото:

Сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», задержанный силовиками ФСБ и приговоренный к колонии, готовил нападение на силовиков и военных в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Я планировал совершить амалию (дословно „действие“, нападение — прим. URA.RU) в отношении сотрудников МВД и воинских частей», — говорится в признании террориста, опубликованном ФСБ. Мужчина был задержан во время приготовления к теракту. Он не только готовился к нападению, но и был обучен набирать в запрещенную организацию новых сторонников.

По данным ФСБ, террорист принадлежит к запрещенной в РФ сирийской организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Его поймали, поместили в СИЗО, после чего военный суд приговорил его к 16 годам колонии. У мужчины забрали запрещенную литературу, перчатки и нож.

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Сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», задержанный силовиками ФСБ и приговоренный к колонии, готовил нападение на силовиков и военных в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Я планировал совершить амалию (дословно „действие“, нападение — прим. URA.RU) в отношении сотрудников МВД и воинских частей», — говорится в признании террориста, опубликованном ФСБ. Мужчина был задержан во время приготовления к теракту. Он не только готовился к нападению, но и был обучен набирать в запрещенную организацию новых сторонников. По данным ФСБ, террорист принадлежит к запрещенной в РФ сирийской организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Его поймали, поместили в СИЗО, после чего военный суд приговорил его к 16 годам колонии. У мужчины забрали запрещенную литературу, перчатки и нож.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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