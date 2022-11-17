Пермякам предлагают отдать квартиру, взамен получив баню с бассейном

Пермский предприниматель готов обменять бизнес на квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Индустриальном районе Перми продается банный комплекс «Плакучая ива». Помимо продажи, собственник рассматривает вариант обмена актива на квартиру или дом. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Банный комплекс, включающий в себя русскую баню, финскую с бассейном, большую турецкую с бассейном. Наработанная клиентская база. Существует более 20 лет, бонусом отдам недостроенную, большую, более 100 метров, русскую баню. Ее готовность — 60 процентов», — говорится в объявлении.

Приобрести готовый бизнес продавец предлагает за девять миллионов рублей. Также автор объявления предлагает обменять актив на квартиру или дом.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают менять старые золотые украшения на новые. Такую акцию запустила одна из крупных ювелирных компаний.