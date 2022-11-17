В Свердловскую область завезли поддельную тушенку

Свердловский Россельхознадзор выявил поддельные мясные консервы

Поддельные мясные консервы обнаружил Россельхознадзор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский Россельхознадзор выявил поддельные мясные консервы. Речь идет о говяжьей тушенке, в которой нашли ДНК свиньи. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Специалисты отдела ПЦР-диагностики выявили в говяжьей тушенке ДНК свиньи. С производителями фальсифицированных консервов, которые работают в Удмуртской Республике. В ведомстве примут превентивные меры», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в столице Урала разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Паразит ослабляет растения, но не приносит вреда человеку.