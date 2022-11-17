17 ноября 2022

В Свердловскую область завезли поддельную тушенку

Свердловский Россельхознадзор выявил поддельные мясные консервы
© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
Поддельные мясные консервы обнаружил Россельхознадзор Фото:

Свердловский Россельхознадзор выявил поддельные мясные консервы. Речь идет о говяжьей тушенке, в которой нашли ДНК свиньи. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Специалисты отдела ПЦР-диагностики выявили в говяжьей тушенке ДНК свиньи. С производителями фальсифицированных консервов, которые работают в Удмуртской Республике. В ведомстве примут превентивные меры», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в столице Урала разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Паразит ослабляет растения, но не приносит вреда человеку.

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Свердловский Россельхознадзор выявил поддельные мясные консервы. Речь идет о говяжьей тушенке, в которой нашли ДНК свиньи. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Специалисты отдела ПЦР-диагностики выявили в говяжьей тушенке ДНК свиньи. С производителями фальсифицированных консервов, которые работают в Удмуртской Республике. В ведомстве примут превентивные меры», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в столице Урала разрешили продать 14 тонн апельсинов, зараженных опасным для урожая паразитом — красной померанцевой щитовкой. Паразит ослабляет растения, но не приносит вреда человеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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