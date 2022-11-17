Челябинских водителей предупредили о снежных заносах на дорогах

Водителей просят соблюдать осторожность при поездках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие выходные на дорогах Челябинской области ожидают образование снежных бурь и заносов. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили водителей об опасностях при поездках.

«19 ноября в южных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, днем на дорогах снежные заносы. Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны!», — сообщили и осторожны», — сообщили в министерстве.

Там посоветовали водителям в случае попадания в экстренную ситуацию связаться со специалистами министерства. Они помогут организовать оперативную помощь.

Ранее синоптики предупреждали жителей о наступившей уральской зиме. По словам специалистов, такая зима принесет в регион обильные осадки и низкие температуры.