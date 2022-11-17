17 ноября 2022

Челябинских водителей предупредили о снежных заносах на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Водителей просят соблюдать осторожность при поездках Фото:

В ближайшие выходные на дорогах Челябинской области ожидают образование снежных бурь и заносов. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили водителей об опасностях при поездках.

«19 ноября в южных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, днем на дорогах снежные заносы. Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны!», — сообщили и осторожны», — сообщили в министерстве.

Там посоветовали водителям в случае попадания в экстренную ситуацию связаться со специалистами министерства. Они помогут организовать оперативную помощь.

Ранее синоптики предупреждали жителей о наступившей уральской зиме. По словам специалистов, такая зима принесет в регион обильные осадки и низкие температуры.

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В ближайшие выходные на дорогах Челябинской области ожидают образование снежных бурь и заносов. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили водителей об опасностях при поездках. «19 ноября в южных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, днем на дорогах снежные заносы. Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны!», — сообщили и осторожны», — сообщили в министерстве. Там посоветовали водителям в случае попадания в экстренную ситуацию связаться со специалистами министерства. Они помогут организовать оперативную помощь. Ранее синоптики предупреждали жителей о наступившей уральской зиме. По словам специалистов, такая зима принесет в регион обильные осадки и низкие температуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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