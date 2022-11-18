Впервые в ледовом городке в Нижнем Тагиле зальют каток с подсветкой подо льдом
В ледовом городке в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет много различных фигур и фотозон. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мы в первую очередь делаем все для детей. Новый год — праздник детства. Будет много горок, фигур и фотозон», — написал мэр.
Глава города добавил, что впервые в ледовом городке в Нижнем Тагиле будут заливать каток с подсветкой подо льдом. «Это лишь небольшая презентация, которая не отражает того, что будет на самом деле», — резюмировал Пинаев.
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