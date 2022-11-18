Мэр рассказал, каким будет ледовый городок в Нижнем Тагиле. Видео

Владислав Пинаев: в Нижнем Тагиле впервые в ледовом городке появится каток с подсветкой подо льдом

19 ноября 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Впервые в ледовом городке в Нижнем Тагиле зальют каток с подсветкой подо льдом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ледовом городке в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет много различных фигур и фотозон. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы в первую очередь делаем все для детей. Новый год — праздник детства. Будет много горок, фигур и фотозон», — написал мэр. Глава города добавил, что впервые в ледовом городке в Нижнем Тагиле будут заливать каток с подсветкой подо льдом. «Это лишь небольшая презентация, которая не отражает того, что будет на самом деле», — резюмировал Пинаев.

В ледовом городке в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет много различных фигур и фотозон. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы в первую очередь делаем все для детей. Новый год — праздник детства. Будет много горок, фигур и фотозон», — написал мэр. Глава города добавил, что впервые в ледовом городке в Нижнем Тагиле будут заливать каток с подсветкой подо льдом. «Это лишь небольшая презентация, которая не отражает того, что будет на самом деле», — резюмировал Пинаев.