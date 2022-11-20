Челябинку будут судить за гибель двухмесячного сына

Жительницу Челябинска будут судить за причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному ребенку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«По версии следствия женщина уложила своего двухмесячного ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом. Она оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что женщина нарушила рекомендации врачей-педиатров. Ребенка нельзя было укладывать на живот, в том числе на мягкие предметы. Малыш задохнулся. Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направили для рассмотрения в Сосновский районный суд.
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