20 ноября 2022
19 ноября 2022

Челябинку будут судить за гибель двухмесячного сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, ребенок, мама с ребенком, жара, лето, отдыхающие, младенец, городской пляж шершневский, пляж, отдых
Оставленный лежать на животе младенец умер от удушья Фото:

Жительницу Челябинска будут судить за причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному ребенку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия женщина уложила своего двухмесячного ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом. Она оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что женщина нарушила рекомендации врачей-педиатров. Ребенка нельзя было укладывать на живот, в том числе на мягкие предметы. Малыш задохнулся. Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направили для рассмотрения в Сосновский районный суд.

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Жительницу Челябинска будут судить за причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному ребенку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия женщина уложила своего двухмесячного ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом. Она оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что женщина нарушила рекомендации врачей-педиатров. Ребенка нельзя было укладывать на живот, в том числе на мягкие предметы. Малыш задохнулся. Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направили для рассмотрения в Сосновский районный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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