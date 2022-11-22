Уроженцы из Таджикистана привезли в Свердловскую область опасный мед

В аэропорту Кольцово у граждан, прибывших из Таджикистана, изъяли опасный мед, который мужчины пытались провести без разрешения свердловского Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
«Должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили и изъяли у граждан из Таджикистана опасный мед. Мужчины ввезли продукцию без разрешения Россельхознадзора, маркировки и заводской упаковки», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что изъятая продукция полностью уничтожена. Пассажиры привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.).
Ранее агентство сообщало, что в Свердловскую область завезли поддельную тушенку. В говяжьей тушенке выявили ДНК свиньи.
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