Уроженцы из Таджикистана привезли в Свердловскую область опасный мед

Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили опасный мед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово у граждан, прибывших из Таджикистана, изъяли опасный мед, который мужчины пытались провести без разрешения свердловского Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили и изъяли у граждан из Таджикистана опасный мед. Мужчины ввезли продукцию без разрешения Россельхознадзора, маркировки и заводской упаковки», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что изъятая продукция полностью уничтожена. Пассажиры привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.).

Ранее агентство сообщало, что в Свердловскую область завезли поддельную тушенку. В говяжьей тушенке выявили ДНК свиньи.