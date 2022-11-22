22 ноября 2022

Уроженцы из Таджикистана привезли в Свердловскую область опасный мед

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Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, соты, мед в сотах
Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили опасный мед Фото:

В аэропорту Кольцово у граждан, прибывших из Таджикистана, изъяли опасный мед, который мужчины пытались провести без разрешения свердловского Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили и изъяли у граждан из Таджикистана опасный мед. Мужчины ввезли продукцию без разрешения Россельхознадзора, маркировки и заводской упаковки», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что изъятая продукция полностью уничтожена. Пассажиры привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.).

Ранее агентство сообщало, что в Свердловскую область завезли поддельную тушенку. В говяжьей тушенке выявили ДНК свиньи.

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В аэропорту Кольцово у граждан, прибывших из Таджикистана, изъяли опасный мед, который мужчины пытались провести без разрешения свердловского Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили и изъяли у граждан из Таджикистана опасный мед. Мужчины ввезли продукцию без разрешения Россельхознадзора, маркировки и заводской упаковки», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что изъятая продукция полностью уничтожена. Пассажиры привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.). Ранее агентство сообщало, что в Свердловскую область завезли поддельную тушенку. В говяжьей тушенке выявили ДНК свиньи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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