22 ноября 2022

Каждый десятый челябинский ученик не съедает свою порцию в школьной столовой

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, салат, еда, столовая, школьное питание
В школах в среднем не съедают 11% от обедов Фото:

Каждый десятый ученик в Челябинской области не съедает свою порцию в школьной столовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

«В 143 школах оценили несъедаемость пищи. Для этого взвешивали остатки от завтраков и обедов. Средний процент от завтрака составил — 9,5%, обеда — 11%», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Качество питания оценивали в лабораториях. Ведомством проверены меню, объем порций, состав, технология приготовления и работа сотрудников. Роспотребнадзор выявил 82 административных нарушения, которые касались приготовления, маркировки продуктов, документов и мытья посуды. Также за время проверки с реализации сняли 5,5 кг продуктов. Нарушения касались маркировки, хранения и доставки.

«В новом учебном году специалистами проверены 22 поставщика, осуществляющих реализацию пищевых продуктов в образовательные организации. Выявлены нарушения», — отметили URA.RU в управлении.

Всего на поставщиков было составлено 20 протоколов. Ведомство также проверило двух операторов горячего питания, которые обеспечивали едой 13 школ региона. По их работе выявлены нарушения по ч. 1 ст. 14.43, ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем продавцом требований технических регламентов). Кроме того, с 1 сентября рассмотрено шесть жалоб на питание в школьных столовых. По обращениям выданы предостережения о недопустимости нарушений.

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Каждый десятый ученик в Челябинской области не съедает свою порцию в школьной столовой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. «В 143 школах оценили несъедаемость пищи. Для этого взвешивали остатки от завтраков и обедов. Средний процент от завтрака составил — 9,5%, обеда — 11%», — уточнили URA.RU в ведомстве. Качество питания оценивали в лабораториях. Ведомством проверены меню, объем порций, состав, технология приготовления и работа сотрудников. Роспотребнадзор выявил 82 административных нарушения, которые касались приготовления, маркировки продуктов, документов и мытья посуды. Также за время проверки с реализации сняли 5,5 кг продуктов. Нарушения касались маркировки, хранения и доставки. «В новом учебном году специалистами проверены 22 поставщика, осуществляющих реализацию пищевых продуктов в образовательные организации. Выявлены нарушения», — отметили URA.RU в управлении. Всего на поставщиков было составлено 20 протоколов. Ведомство также проверило двух операторов горячего питания, которые обеспечивали едой 13 школ региона. По их работе выявлены нарушения по ч. 1 ст. 14.43, ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем продавцом требований технических регламентов). Кроме того, с 1 сентября рассмотрено шесть жалоб на питание в школьных столовых. По обращениям выданы предостережения о недопустимости нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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