Челябинца кололи вилкой и вымогали деньги

Бойцы Росгвардии задержали подозреваемых в разбое Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые избили и ранили вилкой своего 32-летнего собутыльника, вымогая у него деньги. Об этом URA.RU сообщили 25 ноября в пресс-службе ведомства.

«Вечером 24 ноября бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили вызов на одну из квартир дома № 63 по улице Университетской Набережной. К прибывшим на место росгвардейцам обратился ранее судимый 32-летний собственник квартиры. Он указал на двух граждан, которые нанесли ему телесные повреждения, а также ранили вилкой в руку, требуя с него 30 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе.

Мужчина рассказал, что познакомился с обидчиками несколько часов назад и пригласил их к себе домой для распития алкоголя. Выяснилось, что задержанные оказались двое 28-летних жителей Кизильского района, один из которых ранее был судим.

На место также прибыла бригада медиков и следственно-оперативная группа для исследования места преступления. Задержанных увезли сотрудники отдела полиции «Северо-Западный». По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.