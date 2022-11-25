Кровоостанавливающие губки и жгуты отправлены на передовую Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие получили срочный груз гемостатических губок и жгутов, которые собрали жители Копейска Челябинской области. Об этом URA.RU рассказала организатор одной из региональных групп сбора помощи.

«Груз был доставлен военнослужащим. Наша студентка-волонтер Мария Бахарева, которая передала просьбу о кровоостанавливающих жгутах от отца, очень переживала, но в итоге все получилось. Ее папа тоже был очень рад, вся его рота передала миллион благодарностей каждому, кто помог», — рассказала URA.RU организатор группы «Все для победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Макарова.

Макарова добавила, что собрать груз помогли публикации в прессе и соцсетях. По ее словам, благодаря этому удалось сделать почти невозможное, так как жгуты и губки в аптеках отсутствовали, а на заказ больше 12 штук в одни руки не давали.

«Нам пришлось делать заказ на разные имена и адреса аптек. В итоге после публикации о сборе мне отдали все в одни руки и сказали, что жгуты перепродают на популярных сайтах объявлений намного дороже», — добавила URA.RU Макарова.

Спецоперацию на Украине Россия ведет с 24 февраля. Посылки необходимых на передовой вещей доставляются добровольцам и мобилизованным.

Копейчане собрали груз кровоостанавливающих средств для военнослужащих Организатор группы «Все для победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Макарова.