В Серове (Свердловская область) мэр под Новый год вручил ключи от новых квартир жителям ветхих домов и аварийного жилья, а также врачам Серовской городской больницы. Об этом написал глава города Василий Сизиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Совсем скоро Новый год, и мне сегодня вместе с коллегами вдвойне приятнее вручать ключи от новых квартир первым новоселам. Напомню, квартиры в этом доме предназначены для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, и врачам Серовской городской больницы», — написал мэр.
Новый дом, в который переезжают серовчане — девятиэтажное здание. Оно находится на улице Ленина, 186. Ранее URA.RU писало, что в Серове 72 человека получили ключи от новых квартир. Также 14 квартир получили дети-сироты свердловского поселка Малышева.
Фото: страница Валерия Сизикова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница Валерия Сизикова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница Валерия Сизикова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница Валерия Сизикова в соцсети «ВКонтакте»
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В Серове (Свердловская область) мэр под Новый год вручил ключи от новых квартир жителям ветхих домов и аварийного жилья, а также врачам Серовской городской больницы. Об этом написал глава города Василий Сизиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Совсем скоро Новый год, и мне сегодня вместе с коллегами вдвойне приятнее вручать ключи от новых квартир первым новоселам. Напомню, квартиры в этом доме предназначены для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, и врачам Серовской городской больницы», — написал мэр. Новый дом, в который переезжают серовчане — девятиэтажное здание. Оно находится на улице Ленина, 186. Ранее URA.RU писало, что в Серове 72 человека получили ключи от новых квартир. Также 14 квартир получили дети-сироты свердловского поселка Малышева.