25 ноября 2022

Мэр подарил свердловчанам на Новый год квартиры в новостройке. Фото

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Мэр вручил ключи от квартир в новостройке жителям ветхих домов и врачам местной больницы Фото:

В Серове (Свердловская область) мэр под Новый год вручил ключи от новых квартир жителям ветхих домов и аварийного жилья, а также врачам Серовской городской больницы. Об этом написал глава города Василий Сизиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем скоро Новый год, и мне сегодня вместе с коллегами вдвойне приятнее вручать ключи от новых квартир первым новоселам. Напомню, квартиры в этом доме предназначены для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, и врачам Серовской городской больницы», — написал мэр.

Новый дом, в который переезжают серовчане — девятиэтажное здание. Оно находится на улице Ленина, 186. Ранее URA.RU писало, что в Серове 72 человека получили ключи от новых квартир. Также 14 квартир получили дети-сироты свердловского поселка Малышева.

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В Серове (Свердловская область) мэр под Новый год вручил ключи от новых квартир жителям ветхих домов и аварийного жилья, а также врачам Серовской городской больницы. Об этом написал глава города Василий Сизиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Совсем скоро Новый год, и мне сегодня вместе с коллегами вдвойне приятнее вручать ключи от новых квартир первым новоселам. Напомню, квартиры в этом доме предназначены для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, и врачам Серовской городской больницы», — написал мэр. Новый дом, в который переезжают серовчане — девятиэтажное здание. Оно находится на улице Ленина, 186. Ранее URA.RU писало, что в Серове 72 человека получили ключи от новых квартир. Также 14 квартир получили дети-сироты свердловского поселка Малышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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