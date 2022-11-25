Мэр подарил свердловчанам на Новый год квартиры в новостройке. Фото

26 ноября 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Мэр вручил ключи от квартир в новостройке жителям ветхих домов и врачам местной больницы Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Серове (Свердловская область) мэр под Новый год вручил ключи от новых квартир жителям ветхих домов и аварийного жилья, а также врачам Серовской городской больницы. Об этом написал глава города Василий Сизиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Совсем скоро Новый год, и мне сегодня вместе с коллегами вдвойне приятнее вручать ключи от новых квартир первым новоселам. Напомню, квартиры в этом доме предназначены для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, и врачам Серовской городской больницы», — написал мэр. Новый дом, в который переезжают серовчане — девятиэтажное здание. Оно находится на улице Ленина, 186. Ранее URA.RU писало, что в Серове 72 человека получили ключи от новых квартир. Также 14 квартир получили дети-сироты свердловского поселка Малышева. Фото: страница Валерия Сизикова в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Валерия Сизикова в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Валерия Сизикова в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Валерия Сизикова в соцсети «ВКонтакте»

В Серове (Свердловская область) мэр под Новый год вручил ключи от новых квартир жителям ветхих домов и аварийного жилья, а также врачам Серовской городской больницы. Об этом написал глава города Василий Сизиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Совсем скоро Новый год, и мне сегодня вместе с коллегами вдвойне приятнее вручать ключи от новых квартир первым новоселам. Напомню, квартиры в этом доме предназначены для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, и врачам Серовской городской больницы», — написал мэр. Новый дом, в который переезжают серовчане — девятиэтажное здание. Оно находится на улице Ленина, 186. Ранее URA.RU писало, что в Серове 72 человека получили ключи от новых квартир. Также 14 квартир получили дети-сироты свердловского поселка Малышева.