Глава Минтруда анонсировал индексацию пенсий ниже инфляции

25 ноября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Пенсии поднимутся в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неработающим россиянам повысят пенсии на 4,8% со следующего года. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков во время «парламентского диалога» в Совфеде. При этом уровень инфляции в следующем году ожидается на уровне 5-7%. «Индексация [с 1 января] составит 4,8%. По итогам двухэтапной индексации, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — цитируют Котякова «Известия». В октябре инфляция в России составила 12,63%. Партнер Capital Lab Евгений Шатов считает, что по итогам года она может достичь 14%. По прогнозам Центробанка, инфляция в следующем году достигнет 5-7%, передает «Национальная служба новостей». Индексация пенсий предусмотрена в январе и июне. Выплаты индексируют неработающим пенсионерам. В ПФР считают, что индексация пенсий работающим пенсионерам ударит по доходам неработающих. Ранее исследователи ВШЭ сообщили, что в 2022 году в России сократился на 2,6% реальный размер пенсий.

Неработающим россиянам повысят пенсии на 4,8% со следующего года. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков во время «парламентского диалога» в Совфеде. При этом уровень инфляции в следующем году ожидается на уровне 5-7%. «Индексация [с 1 января] составит 4,8%. По итогам двухэтапной индексации, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — цитируют Котякова «Известия». В октябре инфляция в России составила 12,63%. Партнер Capital Lab Евгений Шатов считает, что по итогам года она может достичь 14%. По прогнозам Центробанка, инфляция в следующем году достигнет 5-7%, передает «Национальная служба новостей». Индексация пенсий предусмотрена в январе и июне. Выплаты индексируют неработающим пенсионерам. В ПФР считают, что индексация пенсий работающим пенсионерам ударит по доходам неработающих. Ранее исследователи ВШЭ сообщили, что в 2022 году в России сократился на 2,6% реальный размер пенсий.