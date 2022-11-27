Студию в центре Тюмени сдают почти за сто тысяч в месяц. Фото

28 ноября 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Аренда студии в Заречном микрорайоне обойдется в 90 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени квартиру-студию сдают за 90 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Квартира-студия площадью 47 кв. м. расположена на двадцать первом этаже. Весь город как на ладони, заезжай и живи. Стоимость аренды — 90 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. В первый месяц необходимо внести залог в размере ежемесячного платежа, то есть еще 90 тысяч. Собственник, сдающий квартиру в пользование, отметил, что показ квартиры платный и стоит две тысячи, но если арендатор заселится, то сумма будет включена в стоимость аренды. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам предлагают снять однокомнатную квартиру в центре города. За первый месяц жизни в ней придется заплатить 143 тысячи рублей.

В Тюмени квартиру-студию сдают за 90 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Квартира-студия площадью 47 кв. м. расположена на двадцать первом этаже. Весь город как на ладони, заезжай и живи. Стоимость аренды — 90 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. В первый месяц необходимо внести залог в размере ежемесячного платежа, то есть еще 90 тысяч. Собственник, сдающий квартиру в пользование, отметил, что показ квартиры платный и стоит две тысячи, но если арендатор заселится, то сумма будет включена в стоимость аренды. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам предлагают снять однокомнатную квартиру в центре города. За первый месяц жизни в ней придется заплатить 143 тысячи рублей.