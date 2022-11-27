В Тюмени квартиру-студию сдают за 90 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Квартира-студия площадью 47 кв. м. расположена на двадцать первом этаже. Весь город как на ладони, заезжай и живи. Стоимость аренды — 90 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.
В первый месяц необходимо внести залог в размере ежемесячного платежа, то есть еще 90 тысяч. Собственник, сдающий квартиру в пользование, отметил, что показ квартиры платный и стоит две тысячи, но если арендатор заселится, то сумма будет включена в стоимость аренды.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам предлагают снять однокомнатную квартиру в центре города. За первый месяц жизни в ней придется заплатить 143 тысячи рублей.
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