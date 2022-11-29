Звезда пермского театра Смирнов заработал пенсию в 11,6 тысячи рублей. Скрин

30 ноября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Размер пенсии даже у популярных артистов не велик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Востребованный пермский актер Александр Смирнов опубликовал в соцсетях размер своей будущей пенсии. Судя по скриншоту письма от Госуслуг, 50-летний артист, собирающий на свои спектакли полные залы, пока заработал пенсию в 11 669 рублей. «Все, что вы хотели знать о старости в России, но боялись спросить», — прокомментировал Смирнов накопленную сумму. В письме указан размер предполагаемой страховой части пенсии. Александр Смирнов 10 лет служил в пермском ТЮЗе, выступал с командой КВН «Парма» на Первом канале, участвовал в создании ряда проектов на других федеральных каналах. Сейчас он продолжает выступать на сцене ТЮЗа и театра «Большая стирка». Как рассказывало URA.RU, этой осенью более чем за две недели до премьеры пермяки раскупили все билеты на моноспектакль Смирнова, посвященный артисту Андрею Миронову. Данные о пенсионных накоплениях актер опубликовал в соцсетях Александр Смирнов в VK

Востребованный пермский актер Александр Смирнов опубликовал в соцсетях размер своей будущей пенсии. Судя по скриншоту письма от Госуслуг, 50-летний артист, собирающий на свои спектакли полные залы, пока заработал пенсию в 11 669 рублей. «Все, что вы хотели знать о старости в России, но боялись спросить», — прокомментировал Смирнов накопленную сумму. В письме указан размер предполагаемой страховой части пенсии. Александр Смирнов 10 лет служил в пермском ТЮЗе, выступал с командой КВН «Парма» на Первом канале, участвовал в создании ряда проектов на других федеральных каналах. Сейчас он продолжает выступать на сцене ТЮЗа и театра «Большая стирка». Как рассказывало URA.RU, этой осенью более чем за две недели до премьеры пермяки раскупили все билеты на моноспектакль Смирнова, посвященный артисту Андрею Миронову.