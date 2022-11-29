29 ноября 2022

Звезда пермского театра Смирнов заработал пенсию в 11,6 тысячи рублей. Скрин

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Размер пенсии даже у популярных артистов не велик Фото:

Востребованный пермский актер Александр Смирнов опубликовал в соцсетях размер своей будущей пенсии. Судя по скриншоту письма от Госуслуг, 50-летний артист, собирающий на свои спектакли полные залы, пока заработал пенсию в 11 669 рублей.

«Все, что вы хотели знать о старости в России, но боялись спросить», — прокомментировал Смирнов накопленную сумму. В письме указан размер предполагаемой страховой части пенсии.

Александр Смирнов 10 лет служил в пермском ТЮЗе, выступал с командой КВН «Парма» на Первом канале, участвовал в создании ряда проектов на других федеральных каналах. Сейчас он продолжает выступать на сцене ТЮЗа и театра «Большая стирка». Как рассказывало URA.RU, этой осенью более чем за две недели до премьеры пермяки раскупили все билеты на моноспектакль Смирнова, посвященный артисту Андрею Миронову.

Данные о пенсионных накоплениях актер опубликовал в соцсетях

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Востребованный пермский актер Александр Смирнов опубликовал в соцсетях размер своей будущей пенсии. Судя по скриншоту письма от Госуслуг, 50-летний артист, собирающий на свои спектакли полные залы, пока заработал пенсию в 11 669 рублей. «Все, что вы хотели знать о старости в России, но боялись спросить», — прокомментировал Смирнов накопленную сумму. В письме указан размер предполагаемой страховой части пенсии. Александр Смирнов 10 лет служил в пермском ТЮЗе, выступал с командой КВН «Парма» на Первом канале, участвовал в создании ряда проектов на других федеральных каналах. Сейчас он продолжает выступать на сцене ТЮЗа и театра «Большая стирка». Как рассказывало URA.RU, этой осенью более чем за две недели до премьеры пермяки раскупили все билеты на моноспектакль Смирнова, посвященный артисту Андрею Миронову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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