Пермяки раскупили билеты на моноспектакль, посвященный Андрею Миронову

19 октября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Свободных мест на премьеру спектакля «Любимый артист» больше нет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Более чем за две недели до премьеры пермяки раскупили билеты на спектакль местного театра «Большая стирка», который посвящен артисту Андрею Миронову. Поэтому организаторы решили открыть продажу на второй показ моноспектакля «Любимый артист» (14+), который состоится в декабре. Об этом рассказал исполнитель главной роли Александр Смирнов. «Друзья, у нас аншлаг! Все билеты на ноябрьскую премьеру театра Большая Стирка „Любимый артист“, посвященную Андрею Миронову, проданы. Поэтому мы открыли продажу билетов на еще один спектакль. 12 декабря на сцене Пермского ТЮЗа», — сообщил Смирнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Премьера состоится 7 ноября. Во время представления Александр Смирнов расскажет о своем любимом артисте и споет его песни. Автором и режиссером спектакля выступил Дмитрий Заболотских.

Более чем за две недели до премьеры пермяки раскупили билеты на спектакль местного театра «Большая стирка», который посвящен артисту Андрею Миронову. Поэтому организаторы решили открыть продажу на второй показ моноспектакля «Любимый артист» (14+), который состоится в декабре. Об этом рассказал исполнитель главной роли Александр Смирнов. «Друзья, у нас аншлаг! Все билеты на ноябрьскую премьеру театра Большая Стирка „Любимый артист“, посвященную Андрею Миронову, проданы. Поэтому мы открыли продажу билетов на еще один спектакль. 12 декабря на сцене Пермского ТЮЗа», — сообщил Смирнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Премьера состоится 7 ноября. Во время представления Александр Смирнов расскажет о своем любимом артисте и споет его песни. Автором и режиссером спектакля выступил Дмитрий Заболотских.