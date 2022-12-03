Юрист рассказала о возможности «присвоить» пустующий участок соседа

04 декабря 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

В первую очередь необходимо выяснить информацию о прежнем собственнике участка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пустующий участок земли можно оформить в собственность, обратившись к председателю Садового некоммерческого товарищества (СНТ) или в районную администрацию по месту его нахождения. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. «Если участок находится в границах СНТ, необходимо обратиться к председателю СНТ для установления собственника участка. Если собственник умер или бросил участок, то от имени СНТ может быть заявлен иск в суд для возврата участка в состав земель СНТ. Решением СНТ позднее будет возможно перераспределить участок новому владельцу», — цитирует Елену Кудерко агентство «Прайм». Юрист пояснила, что если участок не имеет отношения к СНТ, то необходимо обратиться в районную администрацию по месту его нахождения и подать заявление о предоставлении участка в собственность. В дальнейшем органы власти предоставят официальный ответ о возможности оформления участка, либо с пояснением причин, по которым участок не может быть оформлен. Срок предоставления таких разъяснений составляет 30 дней. Ранее сообщалось, что получить право собственности на заброшенный дом можно, если прожить в нем 18 лет, оплачивать коммунальные услуги, ухаживать за земельным участком, а также доказать в суде отсутствие прежних владельцев. Право собственности в данном случае возникает по решению суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пустующий участок земли можно оформить в собственность, обратившись к председателю Садового некоммерческого товарищества (СНТ) или в районную администрацию по месту его нахождения. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. «Если участок находится в границах СНТ, необходимо обратиться к председателю СНТ для установления собственника участка. Если собственник умер или бросил участок, то от имени СНТ может быть заявлен иск в суд для возврата участка в состав земель СНТ. Решением СНТ позднее будет возможно перераспределить участок новому владельцу», — цитирует Елену Кудерко агентство «Прайм». Юрист пояснила, что если участок не имеет отношения к СНТ, то необходимо обратиться в районную администрацию по месту его нахождения и подать заявление о предоставлении участка в собственность. В дальнейшем органы власти предоставят официальный ответ о возможности оформления участка, либо с пояснением причин, по которым участок не может быть оформлен. Срок предоставления таких разъяснений составляет 30 дней. Ранее сообщалось, что получить право собственности на заброшенный дом можно, если прожить в нем 18 лет, оплачивать коммунальные услуги, ухаживать за земельным участком, а также доказать в суде отсутствие прежних владельцев. Право собственности в данном случае возникает по решению суда.