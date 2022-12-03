Историк предрек исчезновение Украины из-за антироссийской политики

Историк Шаповалов: у Украины нет будущего без сотрудничества с Россией

04 декабря 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

У Украины будет будущее только в том случае, если оно будет связано с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины Украина может иметь будущее, только если оно связанно с Россией. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шапалов. «Украина сможет быть нормально, позитивно развивающейся, иметь будущее только, если это будущее будет связано с Россией, в противном случае никакого позитивного будущего у Украины, конечно, не будет», — рассказал Шаповалов в интервью РИА Новости. Эксперт отметил, что русские и украинцы — это один народ. Поэтому он считает заявления о вступлении Украины в Евросоюз бессмысленными и непродуктивными. Кандидат политических наук Василий Зорин отметил, что президенты приходят и уходят, а народ остается. Он высказался в надежду, что украинцы будут жить счастливо при новом руководстве страны. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как утверждает президент, целями в СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. После начала СВО Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что для освобождения народа Украины надо свергнуть его нацистское руководство.

Украина может иметь будущее, только если оно связанно с Россией. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шапалов. «Украина сможет быть нормально, позитивно развивающейся, иметь будущее только, если это будущее будет связано с Россией, в противном случае никакого позитивного будущего у Украины, конечно, не будет», — рассказал Шаповалов в интервью РИА Новости. Эксперт отметил, что русские и украинцы — это один народ. Поэтому он считает заявления о вступлении Украины в Евросоюз бессмысленными и непродуктивными. Кандидат политических наук Василий Зорин отметил, что президенты приходят и уходят, а народ остается. Он высказался в надежду, что украинцы будут жить счастливо при новом руководстве страны. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как утверждает президент, целями в СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. После начала СВО Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что для освобождения народа Украины надо свергнуть его нацистское руководство.