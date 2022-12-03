03 декабря 2022
02 декабря 2022

Аноним сообщил о минировании авиарейса Москва-Нижневартовск

© Служба новостей «URA.RU»
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«Заминированный» самолет следовал из Москвы в Нижневартовск Фото:

Диспетчеру в аэропорту Нижневартовска поступило анонимное сообщение о минировании самолета, совершавшего рейс из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В аэропорт выезжали кинологи. Борт благополучно приземлился, взрывных устройств не обнаружено», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе транспортной полиции по УрФО заявили URA.RU, что не могут прокомментировать ситуацию и посоветовали обратить в аэропорт Нижневартовска. В АО «Нижневартовскавиа» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году житель ХМАО Павел Шаповалов, вылетев из Сургута в Москву, заявил, что вооружен и потребовал взять курс на Афганистан. Ханты-Мансийский окружной суд признал его виновным и назначил наказание в виде принудительного лечения.

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Диспетчеру в аэропорту Нижневартовска поступило анонимное сообщение о минировании самолета, совершавшего рейс из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В аэропорт выезжали кинологи. Борт благополучно приземлился, взрывных устройств не обнаружено», — рассказал инсайдер. В пресс-службе транспортной полиции по УрФО заявили URA.RU, что не могут прокомментировать ситуацию и посоветовали обратить в аэропорт Нижневартовска. В АО «Нижневартовскавиа» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году житель ХМАО Павел Шаповалов, вылетев из Сургута в Москву, заявил, что вооружен и потребовал взять курс на Афганистан. Ханты-Мансийский окружной суд признал его виновным и назначил наказание в виде принудительного лечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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