Аноним сообщил о минировании авиарейса Москва-Нижневартовск

Диспетчеру в аэропорту Нижневартовска поступило анонимное сообщение о минировании самолета, совершавшего рейс из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В аэропорт выезжали кинологи. Борт благополучно приземлился, взрывных устройств не обнаружено», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе транспортной полиции по УрФО заявили URA.RU, что не могут прокомментировать ситуацию и посоветовали обратить в аэропорт Нижневартовска. В АО «Нижневартовскавиа» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году житель ХМАО Павел Шаповалов, вылетев из Сургута в Москву, заявил, что вооружен и потребовал взять курс на Афганистан. Ханты-Мансийский окружной суд признал его виновным и назначил наказание в виде принудительного лечения.
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