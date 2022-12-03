Аноним сообщил о минировании авиарейса Москва-Нижневартовск

04 декабря 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

«Заминированный» самолет следовал из Москвы в Нижневартовск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Диспетчеру в аэропорту Нижневартовска поступило анонимное сообщение о минировании самолета, совершавшего рейс из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В аэропорт выезжали кинологи. Борт благополучно приземлился, взрывных устройств не обнаружено», — рассказал инсайдер. В пресс-службе транспортной полиции по УрФО заявили URA.RU, что не могут прокомментировать ситуацию и посоветовали обратить в аэропорт Нижневартовска. В АО «Нижневартовскавиа» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году житель ХМАО Павел Шаповалов, вылетев из Сургута в Москву, заявил, что вооружен и потребовал взять курс на Афганистан. Ханты-Мансийский окружной суд признал его виновным и назначил наказание в виде принудительного лечения.

Диспетчеру в аэропорту Нижневартовска поступило анонимное сообщение о минировании самолета, совершавшего рейс из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В аэропорт выезжали кинологи. Борт благополучно приземлился, взрывных устройств не обнаружено», — рассказал инсайдер. В пресс-службе транспортной полиции по УрФО заявили URA.RU, что не могут прокомментировать ситуацию и посоветовали обратить в аэропорт Нижневартовска. В АО «Нижневартовскавиа» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году житель ХМАО Павел Шаповалов, вылетев из Сургута в Москву, заявил, что вооружен и потребовал взять курс на Афганистан. Ханты-Мансийский окружной суд признал его виновным и назначил наказание в виде принудительного лечения.