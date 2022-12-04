04 декабря 2022

Губернатор ХМАО проверяет выполнение поручений по трагедии в Нижневартовске

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор проверяет поручения, данные в Нижневартовске Фото:
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, вернувшись в Ханты-Мансийск из Нижневартовска, проверяет поручения, которые были даны на месте взрыва. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова.

«Все поручения даны губернатором на месте происшествия. Там работают специалисты окружных ведомств, сейчас готовятся соответствующие правовые акты по предоставлению выплат семьям погибших и пострадавших, мер жилищной поддержки. Работают медицинские, социальные службы. Мобилизованы все силы и средства, губернатору в постоянном режиме докладывают о ходе работ», — сказала Шумакова.

Ранее Комарова рассказала, что пострадавшие от взрыва в Нижневартовске получат единовременную помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. Выплата семье погибшего составит 1 миллион рублей.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, вернувшись в Ханты-Мансийск из Нижневартовска, проверяет поручения, которые были даны на месте взрыва. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова. «Все поручения даны губернатором на месте происшествия. Там работают специалисты окружных ведомств, сейчас готовятся соответствующие правовые акты по предоставлению выплат семьям погибших и пострадавших, мер жилищной поддержки. Работают медицинские, социальные службы. Мобилизованы все силы и средства, губернатору в постоянном режиме докладывают о ходе работ», — сказала Шумакова. Ранее Комарова рассказала, что пострадавшие от взрыва в Нижневартовске получат единовременную помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. Выплата семье погибшего составит 1 миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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