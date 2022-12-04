Губернатор ХМАО проверяет выполнение поручений по трагедии в Нижневартовске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, вернувшись в Ханты-Мансийск из Нижневартовска, проверяет поручения, которые были даны на месте взрыва. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова.
«Все поручения даны губернатором на месте происшествия. Там работают специалисты окружных ведомств, сейчас готовятся соответствующие правовые акты по предоставлению выплат семьям погибших и пострадавших, мер жилищной поддержки. Работают медицинские, социальные службы. Мобилизованы все силы и средства, губернатору в постоянном режиме докладывают о ходе работ», — сказала Шумакова.
Ранее Комарова рассказала, что пострадавшие от взрыва в Нижневартовске получат единовременную помощь на семью в размере 100 тысяч рублей. Выплата семье погибшего составит 1 миллион рублей.
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