Глава Нижневартовска сообщил об угрозе дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв

05 декабря 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

На разбор завалов спасателям потребуется три дня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил об угрозе дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Главная задача — произвести разбор завалов, чтобы освободить полностью плиты, потому что есть риск обрушения. Сейчас спасатели проводят эту операцию. После того, как будут проведены эти мероприятия. Конечно, необходимо будет провести экспертизу, чтобы посмотреть, есть ли какие-то искажения на несущем каркасе здания. Особенность в том, что стоит каркас, а на него навешены вот эти железобетонные плиты. Надо будет провести экспертизу. Если она покажет, что нет изменений, то тогда можно будет решать вопрос о том, чтобы провести аварийно-восстановительные работы», — сообщил Кощенко. Также Кощенко сообщил, что, по предварительным данным, на полный разбор завалов спасателям потребуется три дня. «Сейчас самое главное — сделать правильно разбор завалов. Есть риски, как я уже сказал, обрушения. Плиты отошли от каркаса, и поэтому сейчас их нужно убирать по определенной методике. Начиная с верхнего этажа будут постепенной убираться соответствующие плиты», — добавил Кощенко. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС привлекло для разбора завалов в Нижневартовске гражданских инженеров. Специалисты дадут оценку устойчивости здания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил об угрозе дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Главная задача — произвести разбор завалов, чтобы освободить полностью плиты, потому что есть риск обрушения. Сейчас спасатели проводят эту операцию. После того, как будут проведены эти мероприятия. Конечно, необходимо будет провести экспертизу, чтобы посмотреть, есть ли какие-то искажения на несущем каркасе здания. Особенность в том, что стоит каркас, а на него навешены вот эти железобетонные плиты. Надо будет провести экспертизу. Если она покажет, что нет изменений, то тогда можно будет решать вопрос о том, чтобы провести аварийно-восстановительные работы», — сообщил Кощенко. Также Кощенко сообщил, что, по предварительным данным, на полный разбор завалов спасателям потребуется три дня. «Сейчас самое главное — сделать правильно разбор завалов. Есть риски, как я уже сказал, обрушения. Плиты отошли от каркаса, и поэтому сейчас их нужно убирать по определенной методике. Начиная с верхнего этажа будут постепенной убираться соответствующие плиты», — добавил Кощенко. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС привлекло для разбора завалов в Нижневартовске гражданских инженеров. Специалисты дадут оценку устойчивости здания.