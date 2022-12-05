Замминистра МЧС РФ участвует в разборе завалов дома в Нижневартовске, где взорвался газ

05 декабря 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Анатолий Супруновский координирует работу спасательных служб Фото: Елена Антипина новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский в ближайшие сутки будет координировать работу оперативных служб в Нижневартовске на месте взрыва в доме на улице Мира. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Заместитель министра МЧС РФ Анатолий Супруновский координирует работу по спасению тех, кого можно извлечь из-под завалов. Имея опыт работы по таким чрезвычайным ситуациям, он руководит рабочей группой, совместно работая с городом, со службами ЖКХ, с привлеченными специалистами, с расчетами, которые ведут строители по исследованию несущих конструкций здания для оценки дальнейшей эксплуатации. Именно этой работой и занимаются в ближайшие сутки — двое», — прокомментировал Тиртока.



Ранее URA.RU сообщало, что в следственном управлении ХМАО сообщили основную причину взрыва в многоквартирном доме Нижневартовска. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Также следователи продолжают проверку в отношении сотрудников и руководства станции заправки газа, принадлежащей компании «АртСевер». Именно там был заправлен баллон газа, который взорвался в многоэтажке Нижневартовска.

Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский в ближайшие сутки будет координировать работу оперативных служб в Нижневартовске на месте взрыва в доме на улице Мира. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Заместитель министра МЧС РФ Анатолий Супруновский координирует работу по спасению тех, кого можно извлечь из-под завалов. Имея опыт работы по таким чрезвычайным ситуациям, он руководит рабочей группой, совместно работая с городом, со службами ЖКХ, с привлеченными специалистами, с расчетами, которые ведут строители по исследованию несущих конструкций здания для оценки дальнейшей эксплуатации. Именно этой работой и занимаются в ближайшие сутки — двое», — прокомментировал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что в следственном управлении ХМАО сообщили основную причину взрыва в многоквартирном доме Нижневартовска. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Также следователи продолжают проверку в отношении сотрудников и руководства станции заправки газа, принадлежащей компании «АртСевер». Именно там был заправлен баллон газа, который взорвался в многоэтажке Нижневартовска.