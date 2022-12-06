06 декабря 2022

Пермскому экс-прокурору прочат пост главы госкорпорации

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Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов на пресс-конференции, юмшанов андрей
Андрей Юмшанов может стать генеральным директором федеральной структуры Фото:

Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов может занять кресло генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа» («Кавказ.РФ»). Об этом со ссылкой на свой источник сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Генеральный директор госкорпорации „Кавказ. РФ“ Хасан Тимижев покидает свой пост. На его место рассматривается бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов», — говорится в сообщении.

АО «КСК» подконтрольно минэкономразвития РФ, которую возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Пресс-секретарь корпорации «Кавказ.РФ» от комментариев на данную тему отказалась. Агентство направило запрос в пресс-службу минэкономразвития.

Летом 2021 года экс-прокурор занял пост заместителя генерального директора в АО «КСК». Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края с 2018 года. В 2020 году он оставил должность главного прокурора региона в связи с выходом на пенсию.

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Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов может занять кресло генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа» («Кавказ.РФ»). Об этом со ссылкой на свой источник сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». «Генеральный директор госкорпорации „Кавказ. РФ“ Хасан Тимижев покидает свой пост. На его место рассматривается бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов», — говорится в сообщении. АО «КСК» подконтрольно минэкономразвития РФ, которую возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Пресс-секретарь корпорации «Кавказ.РФ» от комментариев на данную тему отказалась. Агентство направило запрос в пресс-службу минэкономразвития. Летом 2021 года экс-прокурор занял пост заместителя генерального директора в АО «КСК». Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края с 2018 года. В 2020 году он оставил должность главного прокурора региона в связи с выходом на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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