Замглавы «Ростеха» побывал на главном танковом заводе РФ в Нижнем Тагиле. Фото

07 декабря 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

На «Уралвагонзаводе» побывал заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил) с рабочим визитом побывал заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков и отметил успехи предприятия по досрочному выполнению гособоронзаказа. Также он осмотрел производство, где собирают танки, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. «На предприятии [Артяков] осмотрел танковый конвейер, где собирают современные и надежные боевые машины — Т-90М „Прорыв“, Т-72Б3М и другие, и пообщался с рабочими. В ходе осмотра генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов доложил Владимиру Артякову о ходе выполнения гособоронзаказа и состоянии дел на предприятиях концерна», — рассказал директор по особым поручениям УВЗ Игорь Мешков. Артюков отметил работу предприятия и оценил, что УВЗ в условиях санкционного давления смогло не только объединить лучшие отечественные технологии и высококлассных специалистов, но и организовать производственный процесс как завершенную технологическую цепочку. «В результате многие позиции по гособоронзаказу выполнены досрочно», — отметил представитель «Ростеха». Ранее «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он провел там совещание и проверил выполнение гособоронзаказа. Также генерал армии побывал в Екатеринбурге на площадке МЗиК, производящем зенитно-ракетные системы «С-300В» и «БУК-M1». Представитель «Ростеха» оценил успехи «Уралвагонзавода» Фото: telegram-канал «Уралвагонзавода» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил) с рабочим визитом побывал заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков и отметил успехи предприятия по досрочному выполнению гособоронзаказа. Также он осмотрел производство, где собирают танки, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. «На предприятии [Артяков] осмотрел танковый конвейер, где собирают современные и надежные боевые машины — Т-90М „Прорыв“, Т-72Б3М и другие, и пообщался с рабочими. В ходе осмотра генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов доложил Владимиру Артякову о ходе выполнения гособоронзаказа и состоянии дел на предприятиях концерна», — рассказал директор по особым поручениям УВЗ Игорь Мешков. Артюков отметил работу предприятия и оценил, что УВЗ в условиях санкционного давления смогло не только объединить лучшие отечественные технологии и высококлассных специалистов, но и организовать производственный процесс как завершенную технологическую цепочку. «В результате многие позиции по гособоронзаказу выполнены досрочно», — отметил представитель «Ростеха». Ранее «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он провел там совещание и проверил выполнение гособоронзаказа. Также генерал армии побывал в Екатеринбурге на площадке МЗиК, производящем зенитно-ракетные системы «С-300В» и «БУК-M1».