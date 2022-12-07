Посольство России: у США почти закончились инструменты давления на Москву

08 декабря 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

В посольстве отметили, что санкции пагубно влияют на частный бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Посольстве РФ в США отметили неэффективность санкционного давления Штатов на Россию, а также тот факт, что от них страдают больше иностранные партнеры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства. «Подобные шаги <…> подтверждают неэффективность таких мер. Они указывают на то, что у американской стороны заканчиваются инструменты давления на Россию. <…> Мы отмечаем пагубный характер давления Вашингтона на частный бизнес. По-прежнему в первую очередь от таких ограничений пострадают иностранные партнеры», — следует из сообщения в telegram. В посольстве отметили и факт того, что давление Вашингтона на Москву теряет свою эффективность. Данные выводы последовали после того, были повторно введены ограничения в отношении российских компаний. «В отношении некоторых из них ограничения вводятся вторично», — уточняется в посольстве. Ранее кандидат на пост нового американского посла в России Линн Трейси заявила, что США должны сохранять курс на ужесточение санкций в отношении РФ. В то же время в посольстве РФ заявили, что Вашингтон «демонизирует Россию, проявляя русофобию». США и западные страны вводят антироссийские санкции после начала спецоперации на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, операция направлена на защиту мирного населения Донбасса. При этом некоторые страны также отмечают, что от санкций больше страдает Евросоюз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Посольстве РФ в США отметили неэффективность санкционного давления Штатов на Россию, а также тот факт, что от них страдают больше иностранные партнеры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства. «Подобные шаги <…> подтверждают неэффективность таких мер. Они указывают на то, что у американской стороны заканчиваются инструменты давления на Россию. <…> Мы отмечаем пагубный характер давления Вашингтона на частный бизнес. По-прежнему в первую очередь от таких ограничений пострадают иностранные партнеры», — следует из сообщения в telegram. В посольстве отметили и факт того, что давление Вашингтона на Москву теряет свою эффективность. Данные выводы последовали после того, были повторно введены ограничения в отношении российских компаний. «В отношении некоторых из них ограничения вводятся вторично», — уточняется в посольстве. Ранее кандидат на пост нового американского посла в России Линн Трейси заявила, что США должны сохранять курс на ужесточение санкций в отношении РФ. В то же время в посольстве РФ заявили, что Вашингтон «демонизирует Россию, проявляя русофобию». США и западные страны вводят антироссийские санкции после начала спецоперации на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, операция направлена на защиту мирного населения Донбасса. При этом некоторые страны также отмечают, что от санкций больше страдает Евросоюз.