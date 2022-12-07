07 декабря 2022

Челябинцев зовут на бесплатную боевую подготовку

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Отправка мобилизованных. Тюмень, солдаты, флаг рф, флаг россии, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Боевая подготовка будет проходить на базе клуба «Десантник» Фото:

В Увельском районе (Челябинская область) военно-патриотический клуб «Десантник» предлагает жителям пройти бесплатную боевую подготовку. Объявление о наборе в клуб появилось в социальных сетях.

«Частичная мобилизация, проведенная в нашей стране, показала, что для некоторых воинов запаса требуется дополнительная подготовка. Южноуральское отделение „Союз десантников“, совместно с ветеранами Вооруженных Сил и Боевых действий приглашают всех желающих на занятия по основам боевой подготовки», — объявила подписчица Регина Моштакова в паблике «Подслушано Южноуральск».

Занятия будут проходить бесплатно в поселке Увельском в МБУ «Бриз». Время и частоту занятий организаторы определят после формирования групп.

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В Увельском районе (Челябинская область) военно-патриотический клуб «Десантник» предлагает жителям пройти бесплатную боевую подготовку. Объявление о наборе в клуб появилось в социальных сетях. «Частичная мобилизация, проведенная в нашей стране, показала, что для некоторых воинов запаса требуется дополнительная подготовка. Южноуральское отделение „Союз десантников“, совместно с ветеранами Вооруженных Сил и Боевых действий приглашают всех желающих на занятия по основам боевой подготовки», — объявила подписчица Регина Моштакова в паблике «Подслушано Южноуральск». Занятия будут проходить бесплатно в поселке Увельском в МБУ «Бриз». Время и частоту занятий организаторы определят после формирования групп.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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