Челябинцев зовут на бесплатную боевую подготовку

В Увельском районе (Челябинская область) военно-патриотический клуб «Десантник» предлагает жителям пройти бесплатную боевую подготовку. Объявление о наборе в клуб появилось в социальных сетях.
«Частичная мобилизация, проведенная в нашей стране, показала, что для некоторых воинов запаса требуется дополнительная подготовка. Южноуральское отделение „Союз десантников“, совместно с ветеранами Вооруженных Сил и Боевых действий приглашают всех желающих на занятия по основам боевой подготовки», — объявила подписчица Регина Моштакова в паблике «Подслушано Южноуральск».
Занятия будут проходить бесплатно в поселке Увельском в МБУ «Бриз». Время и частоту занятий организаторы определят после формирования групп.
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