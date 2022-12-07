Челябинцев зовут на бесплатную боевую подготовку

08 декабря 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Боевая подготовка будет проходить на базе клуба «Десантник» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Увельском районе (Челябинская область) военно-патриотический клуб «Десантник» предлагает жителям пройти бесплатную боевую подготовку. Объявление о наборе в клуб появилось в социальных сетях. «Частичная мобилизация, проведенная в нашей стране, показала, что для некоторых воинов запаса требуется дополнительная подготовка. Южноуральское отделение „Союз десантников“, совместно с ветеранами Вооруженных Сил и Боевых действий приглашают всех желающих на занятия по основам боевой подготовки», — объявила подписчица Регина Моштакова в паблике «Подслушано Южноуральск». Занятия будут проходить бесплатно в поселке Увельском в МБУ «Бриз». Время и частоту занятий организаторы определят после формирования групп.

В Увельском районе (Челябинская область) военно-патриотический клуб «Десантник» предлагает жителям пройти бесплатную боевую подготовку. Объявление о наборе в клуб появилось в социальных сетях. «Частичная мобилизация, проведенная в нашей стране, показала, что для некоторых воинов запаса требуется дополнительная подготовка. Южноуральское отделение „Союз десантников“, совместно с ветеранами Вооруженных Сил и Боевых действий приглашают всех желающих на занятия по основам боевой подготовки», — объявила подписчица Регина Моштакова в паблике «Подслушано Южноуральск». Занятия будут проходить бесплатно в поселке Увельском в МБУ «Бриз». Время и частоту занятий организаторы определят после формирования групп.