В МВД закончились деньги на выплаты свердловским полицейским

08 декабря 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Свердловским полицейским задерживают выплаты на несколько месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за проблем с финансированием сотрудники ГУ МВД по Свердловской области перестали получать пособие при увольнении, компенсацию затрат на проезд во время отпуска, выплаты на детей до полутора лет и другие выплаты. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Причина — в нехватке денег в ведомстве. «Из-за недостаточного финансирования прекратили выплачивать пособия на ребенка до полутора лет, проблемы и с другими выплатами. По выходному пособию задолженность три месяца, выплаты за проезд в отпуск просрочили, наверное, на месяцев пять. Социальных выплат нет — долги», — сообщил собеседник агентства. По его словам, проблему обещали решить, когда поступит дополнительное финансирование. Предположительно, это произойдет в декабре, однако точных сроков в ведомстве не называют. Руководителям поручили объяснить ситуацию личному составу, чтобы избежать напряженности и жалоб. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники регионального управления остались без премий на День полиции. Вместо денежных выплат многим из них выдали грамоты и ведомственные награды. Ключевые сотрудники ожидали финансового поощрения, но им объяснили сложность ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за проблем с финансированием сотрудники ГУ МВД по Свердловской области перестали получать пособие при увольнении, компенсацию затрат на проезд во время отпуска, выплаты на детей до полутора лет и другие выплаты. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Причина — в нехватке денег в ведомстве. «Из-за недостаточного финансирования прекратили выплачивать пособия на ребенка до полутора лет, проблемы и с другими выплатами. По выходному пособию задолженность три месяца, выплаты за проезд в отпуск просрочили, наверное, на месяцев пять. Социальных выплат нет — долги», — сообщил собеседник агентства. По его словам, проблему обещали решить, когда поступит дополнительное финансирование. Предположительно, это произойдет в декабре, однако точных сроков в ведомстве не называют. Руководителям поручили объяснить ситуацию личному составу, чтобы избежать напряженности и жалоб. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники регионального управления остались без премий на День полиции. Вместо денежных выплат многим из них выдали грамоты и ведомственные награды. Ключевые сотрудники ожидали финансового поощрения, но им объяснили сложность ситуации.