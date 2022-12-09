В судебном споре между экс-депутатом Госдумы и мэрией Челябинска появился новый участник

К судебному спору между экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым и мэрией Челябинска привлекли Росреестр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В судебной тяжбе между мэрией Челябинска и фирмой экс-депутата Госдумы Андрея Барышева в качестве третьего лица выступит региональное управление Росреестра. Это следует из материалов процесса.

«Суд в порядке ст. 51 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. В связи с привлечением третьего лица, а также необходимостью получения ответов на запрос суда о стоимости и сроках проведения судебной экспертизы, судебное разбирательство следует отложить», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Власти города, в лице Комитета по имуществу и земельным отношениям (КУиЗО) мэрии, требуют от ООО «ИнфраИнвест» Барышева признать самовольными постройками и снести автомойку, автомобильную газовую заправку (АГЗС) и еще ряд построек на участке рядом с перекрестком улицы Молдавской и проспекта Победы. Если в случае положительного решения суда ответчик его не исполнит, власти готовы сделать это своими силами с дальнейшим взысканием расходов с фирмы «ИнфраИнвест».

Право собственности на объекты на земельном участке на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы компания «ИнфраИнвест» приобрела в 2017 году. У Барышева на этом участке размещена АЗС, котельная, автомойка и еще с десяток объектов незавершенного строительства. В августе 2022 года мэрия сумела наложить арест на данные активы и пыталась добиться в суде их полного сноса. Однако адвокаты экс-депутата обжаловали эти решения, а 15 ноября компания добилась отмены запрета на ведение бизнеса на их базе.