Экс-депутат Госдумы добился снятия запрета на свой бизнес

15 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Победа в суде открывает для Андрея Барышева новые перспективы в бизнесе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «ИнфраИнвест» добилась в Арбитражном суде Челябинской области снятия запрета на ведение бизнеса. Суд признал недействительным решение мэрии Челябинска об отказе в выдаче разрешений на строительство. «Признать недействительным решение администрации Челябинска от 26.07.2022 №02-19/230 об отказе в выдаче разрешений на строительство. Обязать администрацию устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „ИнфраИнвест“», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области от 11 ноября 2022 года (есть в распоряжении URA.RU). Решение арбитражного суда может быть обжаловано в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. Суд также определил взыскать с мэрии в пользу ООО «ИнфраИнвест» три тысячи рублей. Речь идет о госпошлине, уплаченной при обращении в арбитражный суд. В мэрии Челябинска отказали «ИнфраИнвест» в выдаче разрешения на строительство объектов в официальном письме от 26.07.2022 №02-19/230. Это решение в мэрии аргументировали тем, что компания не устранила указанные ранее замечания. Право собственности на объекты на земельном участке на пересечении ул. Молдавской и пр. Победы компания «ИнфраИнвест» приобрела в 2017 году. У Барышева на этом участке размещена АЗС, котельная, автомойка и еще с десяток объектов незавершенного строительства. В августе 2022 года мэрия сумела наложить арест на данные активы и пыталась добиться в суде их полного сноса. Однако адвокаты экс-депутата обжаловали эти решения.

Компания экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «ИнфраИнвест» добилась в Арбитражном суде Челябинской области снятия запрета на ведение бизнеса. Суд признал недействительным решение мэрии Челябинска об отказе в выдаче разрешений на строительство. «Признать недействительным решение администрации Челябинска от 26.07.2022 №02-19/230 об отказе в выдаче разрешений на строительство. Обязать администрацию устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „ИнфраИнвест“», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области от 11 ноября 2022 года (есть в распоряжении URA.RU). Решение арбитражного суда может быть обжаловано в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. Суд также определил взыскать с мэрии в пользу ООО «ИнфраИнвест» три тысячи рублей. Речь идет о госпошлине, уплаченной при обращении в арбитражный суд. В мэрии Челябинска отказали «ИнфраИнвест» в выдаче разрешения на строительство объектов в официальном письме от 26.07.2022 №02-19/230. Это решение в мэрии аргументировали тем, что компания не устранила указанные ранее замечания. Право собственности на объекты на земельном участке на пересечении ул. Молдавской и пр. Победы компания «ИнфраИнвест» приобрела в 2017 году. У Барышева на этом участке размещена АЗС, котельная, автомойка и еще с десяток объектов незавершенного строительства. В августе 2022 года мэрия сумела наложить арест на данные активы и пыталась добиться в суде их полного сноса. Однако адвокаты экс-депутата обжаловали эти решения.