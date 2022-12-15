В Перми планируют наладить производство «умных» счетчиков

Производство «умных» счетчик планируют запустить в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В следующем году на территории Перми планируют запустить производство «умных» счетчиков. Реализацией проекта займутся ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК) и ставропольский производитель ООО «Миртек». Для этой цели в ПЭСК появилась новая дочерняя структура — ООО «Умный учет», передают СМИ.

«Мы закроем свои потребности в „умных“ электросчетчиках и будем развивать новое направление бизнеса. Наша задача — организация производства в Перми, развитие проекта, расширение рынков сбыта продукции и тому подобное», — пояснил гендиректор ООО «Умный учет» Олег Скачков в беседе с «Коммерсант-Прикамье».

В «Миртеке» отметили, что на данный момент у компании нет представительства в Пермском крае. Тем не менее, сотрудничество с пермскими энергетиками длится около года. Новый совместный бизнес поможет снизить себестоимость продукции для клиентов в регионе, а также создать новые рабочие места. Объем вложений пока не разглашается. Сейчас предприниматели заняты поиском площадки и определением масштабов будущего производства. Эксперты пермского издания считают, что проект окажется очень затратным. Но при этом продукция завода будет востребованной ресурсоснабжающими предприятиями Прикамья.

URA.RU писало ранее, что предприятие ПАО «Пермэнергосбыт» ищет сотрудника с опытом работы в военном комиссариате или на оборонных предприятиях. Ему предлагали заработную плату от 45 тысяч рублей. Это было связано с возможным увеличением нагрузки по работе с персоналом.