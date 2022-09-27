Пермская компания ищет сотрудника с опытом работы в военкомате

В компании открыта вакансия специалиста по военному учету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие ПАО «Пермэнергосбыт» ищет сотрудника с опытом работы в военном комиссариате или на оборонных предприятиях. Ему предлагают заработную плату от 45 тысяч рублей. Объявление с подробным описанием вакансии пермская энергосбытовая организация разместила на сайте Headhunter.

«Ваши будущие обязанности: сопровождение воинского учета на предприятии в рамках разработанного плана ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Обеспечение постановки на воинский учет — составление документов, консультации работников. Бронирование сотрудников, пребывающих в запасе — специальный воинский учет. Поддержка коммуникаций с военными комиссариатами», — сообщается в объявлении.

В пресс-службе компании подтвердили URA.RU, что ищут сотрудника на данную должность. Это связано с возможным увеличением нагрузки по работе с персоналом. «У нас порядка 1200 сотрудников, и на всех был один специалист по воинскому учету. Причем на „полставки“ — он курировал еще несколько направлений работы с персоналом. И отдельного специалиста по военному учету мы искали давно. Просто, учитывая возможный рост нагрузки в этой части, решили поиск ускорить. На сегодня взаимодействуем с военкоматами в текущем режиме», — пояснил в разговоре с корреспондентом агентства пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев.

Новому сотруднику компания предлагает заработную плату от 45 тысяч рублей, работу в офисе в центре Перми, официальное оформление и все соцгарантии. Кроме опыта работы в военкомате или на оборонном предприятии, обязательным условием для трудоустройства является наличие высшего образования.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский завод открыл вакансию специалиста по мобилизации. Ему предлагают заработную плату от 35 тысяч рублей.