12 декабря 2022

Пермская прокуратура запретила сайт с советами по скручиванию счетчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш» после модернизации. Карабаш, газификация, счетчик газа, газовый счетчик
Сайт с информацией по скручиванию счетчиков теперь запрещен в РФ Фото:

Прокурор Перми обратился в суд с заявлением заблокировать сайт с информацией по скручиванию счетчиков воды и электричества. Ленинский районный суд удовлетворил требование и постановил запретить сайт на территории РФ, сообщается в решении на сайте суда.

«Признать информацию о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков учета расхода воды и электроэнергии, изменения показаний счетчиков в меньшую сторону, содержащуюся в сети „Интернет“ запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится на сайте. Решение должно быть исполнено немедленно.

Заинтересованное лицо в виде представителя управления федеральной службы по надзору в сфере связи направил заявление в суд, что не возражает против требований прокурора. Суд решил, что сайт с подобной информацией противоречит законам РФ, угрожает правопорядку, устоям нравственности и правам граждан страны. Так как информация распространялась по сети интернет, она подлежит признанию незаконной.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь 

Прокурор Перми обратился в суд с заявлением заблокировать сайт с информацией по скручиванию счетчиков воды и электричества. Ленинский районный суд удовлетворил требование и постановил запретить сайт на территории РФ, сообщается в решении на сайте суда. «Признать информацию о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков учета расхода воды и электроэнергии, изменения показаний счетчиков в меньшую сторону, содержащуюся в сети „Интернет“ запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится на сайте. Решение должно быть исполнено немедленно. Заинтересованное лицо в виде представителя управления федеральной службы по надзору в сфере связи направил заявление в суд, что не возражает против требований прокурора. Суд решил, что сайт с подобной информацией противоречит законам РФ, угрожает правопорядку, устоям нравственности и правам граждан страны. Так как информация распространялась по сети интернет, она подлежит признанию незаконной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...