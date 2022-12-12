Пермская прокуратура запретила сайт с советами по скручиванию счетчиков

13 декабря 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Сайт с информацией по скручиванию счетчиков теперь запрещен в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокурор Перми обратился в суд с заявлением заблокировать сайт с информацией по скручиванию счетчиков воды и электричества. Ленинский районный суд удовлетворил требование и постановил запретить сайт на территории РФ, сообщается в решении на сайте суда. «Признать информацию о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков учета расхода воды и электроэнергии, изменения показаний счетчиков в меньшую сторону, содержащуюся в сети „Интернет“ запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится на сайте. Решение должно быть исполнено немедленно. Заинтересованное лицо в виде представителя управления федеральной службы по надзору в сфере связи направил заявление в суд, что не возражает против требований прокурора. Суд решил, что сайт с подобной информацией противоречит законам РФ, угрожает правопорядку, устоям нравственности и правам граждан страны. Так как информация распространялась по сети интернет, она подлежит признанию незаконной.

Прокурор Перми обратился в суд с заявлением заблокировать сайт с информацией по скручиванию счетчиков воды и электричества. Ленинский районный суд удовлетворил требование и постановил запретить сайт на территории РФ, сообщается в решении на сайте суда. «Признать информацию о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков учета расхода воды и электроэнергии, изменения показаний счетчиков в меньшую сторону, содержащуюся в сети „Интернет“ запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится на сайте. Решение должно быть исполнено немедленно. Заинтересованное лицо в виде представителя управления федеральной службы по надзору в сфере связи направил заявление в суд, что не возражает против требований прокурора. Суд решил, что сайт с подобной информацией противоречит законам РФ, угрожает правопорядку, устоям нравственности и правам граждан страны. Так как информация распространялась по сети интернет, она подлежит признанию незаконной.