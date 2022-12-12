12 декабря 2022

В Челябинске закрыли на карантин по ОРВИ зал приматов

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Челябинский зоопарк. Животные.Челябинск., саймири обыкновенный, обезьяна, животное, мартышка, зверь, млекопитающее
Большинство обезьян городского зоопарка восприимчивы к вирусам человека Фото:

В Челябинском зоопарке зал приматов закрыли из-за эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского зоопарка.

«В городе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу, а большинство наших обезьяны восприимчивы к вирусам человека. Чтобы оградить животных от заражения, мы закрываем экспозицию на карантин», — заявила администрация зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2%. Более того, среди взрослого населения уровень выше нормы на 95%. В спецобращении мэрии Челябинска отмечено, что грипп переносят тяжело дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания.

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В Челябинском зоопарке зал приматов закрыли из-за эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского зоопарка. «В городе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу, а большинство наших обезьяны восприимчивы к вирусам человека. Чтобы оградить животных от заражения, мы закрываем экспозицию на карантин», — заявила администрация зоопарка. Ранее сообщалось, что в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2%. Более того, среди взрослого населения уровень выше нормы на 95%. В спецобращении мэрии Челябинска отмечено, что грипп переносят тяжело дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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