В Челябинске закрыли на карантин по ОРВИ зал приматов

Большинство обезьян городского зоопарка восприимчивы к вирусам человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском зоопарке зал приматов закрыли из-за эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского зоопарка.

«В городе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу, а большинство наших обезьяны восприимчивы к вирусам человека. Чтобы оградить животных от заражения, мы закрываем экспозицию на карантин», — заявила администрация зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 70,2%. Более того, среди взрослого населения уровень выше нормы на 95%. В спецобращении мэрии Челябинска отмечено, что грипп переносят тяжело дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания.