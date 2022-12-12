Пермский завод ищет ведущего специалиста по гражданской обороне

Сотруднику обещают зарплату от 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский завод «ОДК-СТАР», занимающийся разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, ищет ведущего специалиста по гражданской обороне на зарплату в 40 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансии появилось на сервисе по поиску работы Headhunter.

«Обязанности: выполнение организационных, инженерно-технических, медицинских и других мероприятий гражданской обороны, в том числе при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Нуобходимо будет вести учет защитных сооружений гражданской обороны предприятия и контролировать их содержимое», — указано в вакансии.

Кроме того, ведущему специалисту нужно будет участвовать в обеспечении предприятия средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля и наблюдения. Также на нем будет лежать ответственность за обучение персонала по вопросам гражданской обороны и ЧС.

От нового сотрудника требуется высшее профессиональное образование — приветствуется военное или техническое, дополнительная профподготовка в области ГО и защиты от ЧС, опыт работы в подразделениях МЧС России, знание офисных программ. Работать нужно будет с 8:00 до 01:00 часов. Сотруднику обещают полный соцпакет и компенсацию питания.

Ранее URA.RU рассказывало, что отдел кадров предприятия ищет специалиста по гособоронзаказу. Новому сотруднику обещают пятидневную рабочую неделю, полный соцпакет, а также возможность освоения смежной профессии.