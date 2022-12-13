13 декабря 2022

В Челябинской области сожгли партию зараженных семян из Китая

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, печь
Сто килограмм зараженных семян уничтожили по предписанию Россельхознадзора Фото:

В Челябинской области сожгли партию зараженных вирусом семян из Китая. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«Экспертизой в семенах томата, привезенных из КНР, выявлен карантинный организм — вироид веретеновидности клубней картофеля. Вирус жизнеспособен и опасен. На территории тургоякского рудоуправления (Челябинская область) сто килограмм зараженных семян были уничтожены», — уточнили в ведомстве.

Найденный вирус может вызвать до 75% потери урожая картофеля. Он поражает также томаты, баклажаны, перцы и многие другие растения. В регион зараженные этим вирусом семена попали впервые.

Ранее в Челябинской области нашли опасное для здоровья московское масло. В регион поступило почти пять тонн фальсифицированного сливочного масла, по предписанию Россельхознадзора его изъяли из оборота.

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В Челябинской области сожгли партию зараженных вирусом семян из Китая. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «Экспертизой в семенах томата, привезенных из КНР, выявлен карантинный организм — вироид веретеновидности клубней картофеля. Вирус жизнеспособен и опасен. На территории тургоякского рудоуправления (Челябинская область) сто килограмм зараженных семян были уничтожены», — уточнили в ведомстве. Найденный вирус может вызвать до 75% потери урожая картофеля. Он поражает также томаты, баклажаны, перцы и многие другие растения. В регион зараженные этим вирусом семена попали впервые. Ранее в Челябинской области нашли опасное для здоровья московское масло. В регион поступило почти пять тонн фальсифицированного сливочного масла, по предписанию Россельхознадзора его изъяли из оборота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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