В Челябинской области сожгли партию зараженных семян из Китая

Сто килограмм зараженных семян уничтожили по предписанию Россельхознадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области сожгли партию зараженных вирусом семян из Китая. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«Экспертизой в семенах томата, привезенных из КНР, выявлен карантинный организм — вироид веретеновидности клубней картофеля. Вирус жизнеспособен и опасен. На территории тургоякского рудоуправления (Челябинская область) сто килограмм зараженных семян были уничтожены», — уточнили в ведомстве.

Найденный вирус может вызвать до 75% потери урожая картофеля. Он поражает также томаты, баклажаны, перцы и многие другие растения. В регион зараженные этим вирусом семена попали впервые.

Ранее в Челябинской области нашли опасное для здоровья московское масло. В регион поступило почти пять тонн фальсифицированного сливочного масла, по предписанию Россельхознадзора его изъяли из оборота.