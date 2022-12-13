В Челябинске на завершение реставрации храма на Алом поле потратят 800 млн

Реставрация храма на Алом поле продолжается три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На завершение реставрации Александро-Невской церкви на Алом поле выделили более 800 млн рублей. Как следует из сайта госзакупок, заявки Министерство культуры России собирает до конца декабря.

«Объявлен тендер на поиск подрядчика для завершения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Александро-Невская церковь“ в парке „Алое поле“. Срок завершения работ — до 1 декабря 2024 года», — говорится в конкурсной документации.

Заказчику потребовалось провести 44 вида различных работ. Дороже всего обойдется воссоздание живописи. На это потратят 236,5 млн рублей. Второй по затратам позицией является изготовление и монтаж метлахской плитки (124,5 млн). На третьей строке по объемам вложений монтаж крылец (84,5 млн). Также значительных расходов потребуют создание обоймы и гидроизоляция фундамента, реставрация фасада и козырьков, деревянная облицовка стен помещения.

Чтобы быть допущенной к тендеру, заявитель должен иметь лицензию на работы по сохранению объектов культурного наследия. Специалисты компании должны уметь работать с металлическими, деревянными конструкциями, живописью, скульптурами и прочим.

Итоги первого тендера по определению подрядчика для проведения работ по реставрации и восстановлению элементов храма подвели в апреле 2020 года. Единственным участником стала компания из Санкт-Петербурга. АО «Ренессанс-Реставрация» обязалась выполнить заказ за 464 млн рублей. Главный крест и купол храма митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил 4 декабря 2022 года.