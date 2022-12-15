Производитель Persil и «Ласки» нашел способ остаться в России в обход санкций

Производитель бытовой химии Henkel продолжит работу в РФ под новым брендом

16 декабря 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Persil, Syoss, Fa и Schwafzkopf останутся в России, несмотря на санкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкий концерн Henkel, занимающийся выпуском продукции бытовой химии и косметики под брендами Persil, Syoss, Fa, Schwafzkopf и «Ласка», со следующего года будет работать на отечественном рынке под другим названием — Lab Industries. Об этом стало известно из письма гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских. «С 1 января 2023 года компания [Henkel] будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries», — говорится в письме Быковских, слова из которого приводит « Коммерсант ». Кроме того, стало известно, что в октябре производитель отправил заявку в Роспатент с целью зарегистрировать товарный знак «Л.А.Б. Индастриз», данные об этом есть в базе ведомства. Ранее Henkel планировал уйти из РФ и уступить свой бизнес другим предпринимателям из-за санкций, введенных в связи со спецоперацией РФ на Украине. Производитель выставил российский бизнес на продажу, оценив свои убытки в 184 млн евро.

Немецкий концерн Henkel, занимающийся выпуском продукции бытовой химии и косметики под брендами Persil, Syoss, Fa, Schwafzkopf и «Ласка», со следующего года будет работать на отечественном рынке под другим названием — Lab Industries. Об этом стало известно из письма гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских. «С 1 января 2023 года компания [Henkel] будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries», — говорится в письме Быковских, слова из которого приводит «Коммерсант». Кроме того, стало известно, что в октябре производитель отправил заявку в Роспатент с целью зарегистрировать товарный знак «Л.А.Б. Индастриз», данные об этом есть в базе ведомства. Ранее Henkel планировал уйти из РФ и уступить свой бизнес другим предпринимателям из-за санкций, введенных в связи со спецоперацией РФ на Украине. Производитель выставил российский бизнес на продажу, оценив свои убытки в 184 млн евро.