Производитель Persil и «Ласки» нашел способ остаться в России в обход санкций

Немецкий концерн Henkel, занимающийся выпуском продукции бытовой химии и косметики под брендами Persil, Syoss, Fa, Schwafzkopf и «Ласка», со следующего года будет работать на отечественном рынке под другим названием — Lab Industries. Об этом стало известно из письма гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских.
«С 1 января 2023 года компания [Henkel] будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries», — говорится в письме Быковских, слова из которого приводит «Коммерсант». Кроме того, стало известно, что в октябре производитель отправил заявку в Роспатент с целью зарегистрировать товарный знак «Л.А.Б. Индастриз», данные об этом есть в базе ведомства.
Ранее Henkel планировал уйти из РФ и уступить свой бизнес другим предпринимателям из-за санкций, введенных в связи со спецоперацией РФ на Украине. Производитель выставил российский бизнес на продажу, оценив свои убытки в 184 млн евро.
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Немецкий концерн Henkel, занимающийся выпуском продукции бытовой химии и косметики под брендами Persil, Syoss, Fa, Schwafzkopf и «Ласка», со следующего года будет работать на отечественном рынке под другим названием — Lab Industries. Об этом стало известно из письма гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских. «С 1 января 2023 года компания [Henkel] будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries», — говорится в письме Быковских, слова из которого приводит «Коммерсант». Кроме того, стало известно, что в октябре производитель отправил заявку в Роспатент с целью зарегистрировать товарный знак «Л.А.Б. Индастриз», данные об этом есть в базе ведомства. Ранее Henkel планировал уйти из РФ и уступить свой бизнес другим предпринимателям из-за санкций, введенных в связи со спецоперацией РФ на Украине. Производитель выставил российский бизнес на продажу, оценив свои убытки в 184 млн евро.