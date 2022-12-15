15 декабря 2022

Производитель Persil и «Ласки» нашел способ остаться в России в обход санкций

Производитель бытовой химии Henkel продолжит работу в РФ под новым брендом
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены в магазинах «Лента» и «Метрополис» на 15 марта. Курган, бытовая химия, порошок, персил, persil
Persil, Syoss, Fa и Schwafzkopf останутся в России, несмотря на санкции Фото:
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Немецкий концерн Henkel, занимающийся выпуском продукции бытовой химии и косметики под брендами Persil, Syoss, Fa, Schwafzkopf и «Ласка», со следующего года будет работать на отечественном рынке под другим названием — Lab Industries. Об этом стало известно из письма гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских.

«С 1 января 2023 года компания [Henkel] будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries», — говорится в письме Быковских, слова из которого приводит «Коммерсант». Кроме того, стало известно, что в октябре производитель отправил заявку в Роспатент с целью зарегистрировать товарный знак «Л.А.Б. Индастриз», данные об этом есть в базе ведомства.

Ранее Henkel планировал уйти из РФ и уступить свой бизнес другим предпринимателям из-за санкций, введенных в связи со спецоперацией РФ на Украине. Производитель выставил российский бизнес на продажу, оценив свои убытки в 184 млн евро.

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Немецкий концерн Henkel, занимающийся выпуском продукции бытовой химии и косметики под брендами Persil, Syoss, Fa, Schwafzkopf и «Ласка», со следующего года будет работать на отечественном рынке под другим названием — Lab Industries. Об этом стало известно из письма гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских. «С 1 января 2023 года компания [Henkel] будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries», — говорится в письме Быковских, слова из которого приводит «Коммерсант». Кроме того, стало известно, что в октябре производитель отправил заявку в Роспатент с целью зарегистрировать товарный знак «Л.А.Б. Индастриз», данные об этом есть в базе ведомства. Ранее Henkel планировал уйти из РФ и уступить свой бизнес другим предпринимателям из-за санкций, введенных в связи со спецоперацией РФ на Украине. Производитель выставил российский бизнес на продажу, оценив свои убытки в 184 млн евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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