Челябинский губернатор отправится на совещание к Путину

19 декабря 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Два дня Алексей Текслер будет работать в Госсовете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседание Госсовета, на котором будет присутствовать президент Владимир Путин. Мероприятие состоится 22 декабря в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Губернатор примет участие в заседании Госсовета 22 декабря. На следующий день в качестве, как руководитель комиссии Госсовета „Экономика и финансы“, он проведет заседание комиссии», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. О назначении очного заседания Госсовета в Москве под председательством российского лидера стало известно 16 декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главной темой встречи станет реализация молодежной политики в современных условиях.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседание Госсовета, на котором будет присутствовать президент Владимир Путин. Мероприятие состоится 22 декабря в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Губернатор примет участие в заседании Госсовета 22 декабря. На следующий день в качестве, как руководитель комиссии Госсовета „Экономика и финансы“, он проведет заседание комиссии», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. О назначении очного заседания Госсовета в Москве под председательством российского лидера стало известно 16 декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главной темой встречи станет реализация молодежной политики в современных условиях.