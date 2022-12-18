18 декабря 2022

Челябинский губернатор отправится на совещание к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Межрегиональный детско-юношеский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Два дня Алексей Текслер будет работать в Госсовете Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседание Госсовета, на котором будет присутствовать президент Владимир Путин. Мероприятие состоится 22 декабря в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Губернатор примет участие в заседании Госсовета 22 декабря. На следующий день в качестве, как руководитель комиссии Госсовета „Экономика и финансы“, он проведет заседание комиссии», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера.

О назначении очного заседания Госсовета в Москве под председательством российского лидера стало известно 16 декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главной темой встречи станет реализация молодежной политики в современных условиях.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседание Госсовета, на котором будет присутствовать президент Владимир Путин. Мероприятие состоится 22 декабря в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Губернатор примет участие в заседании Госсовета 22 декабря. На следующий день в качестве, как руководитель комиссии Госсовета „Экономика и финансы“, он проведет заседание комиссии», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера. О назначении очного заседания Госсовета в Москве под председательством российского лидера стало известно 16 декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главной темой встречи станет реализация молодежной политики в современных условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...