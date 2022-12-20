Определена дата закрытия екатеринбургского цирка

Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января

21 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Смотровая площадка откроется под куполом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января, после чего там появится смотровая площадка под куполом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Прощальное шоу в цирке пройдет 15 января 2023 года. После этого мы передадим ключи подрядчику на два года. После ремонта под куполом появится смотровая площадка», — передает корреспондент слова директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой. Кроме этого, в цирке обновят все общественные пространства. Дополнительно будут отремонтированы помещения для животных.

Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января, после чего там появится смотровая площадка под куполом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Прощальное шоу в цирке пройдет 15 января 2023 года. После этого мы передадим ключи подрядчику на два года. После ремонта под куполом появится смотровая площадка», — передает корреспондент слова директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой. Кроме этого, в цирке обновят все общественные пространства. Дополнительно будут отремонтированы помещения для животных.