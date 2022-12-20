Определена дата закрытия екатеринбургского цирка

Смотровая площадка откроется под куполом
Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января, после чего там появится смотровая площадка под куполом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Прощальное шоу в цирке пройдет 15 января 2023 года. После этого мы передадим ключи подрядчику на два года. После ремонта под куполом появится смотровая площадка», — передает корреспондент слова директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой.
Кроме этого, в цирке обновят все общественные пространства. Дополнительно будут отремонтированы помещения для животных.
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