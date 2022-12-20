20 декабря 2022

Определена дата закрытия екатеринбургского цирка

Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января
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Участок набережной между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, цирк, мост, екатеринбургский цирк, виды екатеринбурга, виды города, купол цирка
Смотровая площадка откроется под куполом Фото:

Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января, после чего там появится смотровая площадка под куполом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Прощальное шоу в цирке пройдет 15 января 2023 года. После этого мы передадим ключи подрядчику на два года. После ремонта под куполом появится смотровая площадка», — передает корреспондент слова директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой.

Кроме этого, в цирке обновят все общественные пространства. Дополнительно будут отремонтированы помещения для животных.

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Екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию 15 января, после чего там появится смотровая площадка под куполом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Прощальное шоу в цирке пройдет 15 января 2023 года. После этого мы передадим ключи подрядчику на два года. После ремонта под куполом появится смотровая площадка», — передает корреспондент слова директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой. Кроме этого, в цирке обновят все общественные пространства. Дополнительно будут отремонтированы помещения для животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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