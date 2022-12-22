Из свердловских аптек пропал популярный гормональный препарат

Из свердловских аптек пропал европейский препарат «Ливиал»

«Ливиал» принадлежит к группе лекарственных средств, используемых при заместительной гормональной терапии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных гормональных препаратов пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарстве «Ливиал». Об этом сообщили читатели URA.RU. Данный препарат назначают женщинам в качестве профилактики остеопороза в постменопаузе (период жизни женщины, который наступает после последней менструации — прим.ред.). Препарат производят в Нидерландах.

«„Ливиал“ принадлежит к группе лекарственных средств, используемых при проведении так называемой заместительной гормональной терапии (ЗГТ) и используется для лечения постменопаузальных симптомов. В аптеках Свердловской области найти препарат „Ливиал“ практически невозможно. Многие пациентки вынуждены заказывают гормональный препарат в других регионах страны», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что на отечественном фармрынке есть гормональные препараты с похожим действием. «С прекращением менструаций начинается период постменопаузы. Этот период характеризуется уменьшением в организме женских половых гормонов, прежде всего эстрогенов. Дефицит эстрогенов вызывает появление таких постменопаузальных симптомов, как, например, приливы, ночная потливость, изменение настроения, депрессия, раздражительность. Препарат „Ливиал“ отлично справлялся с симптомами постменопаузы. Несмотря на то, что препарата практически не осталось в аптеках региона, не стоит отчаиваться. Пациенту необходимо обратиться в своему лечащему врачу для смены терапии. В аптечных сетях достаточное количество препаратов, которые с легкостью смогут заменить „Ливиал“», — отметила она.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «Золофт» исчез из аптек Свердловской области. Также жители региона заметили, что в аптеках отсутствует важный онкологический препарат «Гикамтин». Позже читатели агентства отметили, что один из самых востребованных противовирусных препаратов — «Деринат» пропал из свердловских аптек.

Препарат «Ливиал» отсутствует в аптечной сети «Живика» в Свердловской области Скрин: URA.RU