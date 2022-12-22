Критик пермского губернатора сохранила свой партийный пост

Глава пермского реготделения эсеров Вероника Куликова переизбрана коллегами по партии
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, куликова вероника
Вероника Куликова сохранила кресло главы реготделения партии Фото:

Глава Пермского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вероника Куликова переизбрана на новый срок. Решение партийцы приняли на отчетно-выборной Конференции отделения.

«Основным вопросом повестки стало избрание нового состава руководящих и контрольных органов регионального отделения. Благодарю однорартийцев за единогласную поддержку моей кандидатуры на новый срок полномочий в качестве Председателя Совета регионального отделения», — сообщила Куликова в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что Куликову поддержало федеральное руководство партии. Куликова, как депутат законодательного собрания Прикамья, критиковала проекты главы региона Дмитрия Махонина. Так, она резко выступала против передачи в концессию трамвайного хозяйства Перми, с опаской относилась к объединению Кудымкара с одноименным районом и требовала приостановить крупные инвестпроекты.

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Глава Пермского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вероника Куликова переизбрана на новый срок. Решение партийцы приняли на отчетно-выборной Конференции отделения. «Основным вопросом повестки стало избрание нового состава руководящих и контрольных органов регионального отделения. Благодарю однорартийцев за единогласную поддержку моей кандидатуры на новый срок полномочий в качестве Председателя Совета регионального отделения», — сообщила Куликова в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что Куликову поддержало федеральное руководство партии. Куликова, как депутат законодательного собрания Прикамья, критиковала проекты главы региона Дмитрия Махонина. Так, она резко выступала против передачи в концессию трамвайного хозяйства Перми, с опаской относилась к объединению Кудымкара с одноименным районом и требовала приостановить крупные инвестпроекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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