Жители Ирбита 10 лет живут в доме без горячей воды

24 декабря 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

В Ирбите жильцы дома на улице Свердлова, 28А десять лет живут без горячей воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ирбите жильцы дома на улице Свердлова, 28А на протяжении десяти лет живут без централизованного горячего водоснабжения. При этом до осени текущего года в доме была лишь грязная холодная вода. Об этом URA.RU рассказала жительница дома Елена (имя изменено — прим. ред.). «Я вернулась в Ирбит 13 декабря 2021 года, заехала в свою квартиру на Свердлова, 28А. Тогда текла только холодная грязная вода, горячей не было. Этой осенью начались изменения, возможно до [главы города] Николая Юдина достучались, перед отопительным сезоном начали устранять проблемы. Сейчас вода чистая, но холодная. Соседи мне сказали, что горячей воды в доме нет 10-12 лет», — пояснила собеседница агентства. Данный дом является общежитием. Его обслуживанием занимается УК «Южилкомплекс». В организации, по словам Елены, жильцам дома на вопрос об отсутствии горячей воды ответили, что при проведении водоснабжения не хватило труб. «Это просто смешно. Не хватило труб, чтобы провести горячую воду», — добавила девушка. У коренных жителей дома в комнатах стоят бойлеры. «Централизованной горячей воды нет, некоторые поставили себе водонагреватели. По словам соседей, раньше наше общежитие считалось образцовым», — рассказала Елена. Она добавила, что обращалась к мэру Юдину. «Он меня отправил к директору УК „Южилкомплекс“ Андрею Дружинину, до него так и не дошла, времени не было», — пояснила жительница. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК, но на момент публикации новости ответ не получен. Сама девушка тоже поставила водонагреватель в свою комнату. «Купила бойлер, чтобы мой ребенок мог хотя бы умываться нормальной водой. Хотим с соседями поставить его для общего пользования, потому что сейчас невозможно пользоваться такой водой», — сообщила Елена. «У меня с первого дня, как я вернулась, возник вопрос, как это в доме нет горячей воды столько лет. Здесь живет много стариков, детей. Постираться невозможно, помыться тоже. Когда я жила в Екатеринбурге, то и представить себе такого не могла. Горячая вода — это удобство, в Екатеринбурге таких проблем нет», — резюмировала девушка. Ранее URA.RU писало о екатеринбуржце, который дабы привлечь внимание властей на плохое водоснабжение в доме на улице Патриса Лумумбы, 2, сел на оживленном перекрестке. Историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак, которая попросила мэра города Алексея Орлова разобраться в ситуации. Глава пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома, сидевшим год без горячей воды, устранили проблему. Но потом воду вновь отключили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ирбите жильцы дома на улице Свердлова, 28А на протяжении десяти лет живут без централизованного горячего водоснабжения. При этом до осени текущего года в доме была лишь грязная холодная вода. Об этом URA.RU рассказала жительница дома Елена (имя изменено — прим. ред.). «Я вернулась в Ирбит 13 декабря 2021 года, заехала в свою квартиру на Свердлова, 28А. Тогда текла только холодная грязная вода, горячей не было. Этой осенью начались изменения, возможно до [главы города] Николая Юдина достучались, перед отопительным сезоном начали устранять проблемы. Сейчас вода чистая, но холодная. Соседи мне сказали, что горячей воды в доме нет 10-12 лет», — пояснила собеседница агентства. Данный дом является общежитием. Его обслуживанием занимается УК «Южилкомплекс». В организации, по словам Елены, жильцам дома на вопрос об отсутствии горячей воды ответили, что при проведении водоснабжения не хватило труб. «Это просто смешно. Не хватило труб, чтобы провести горячую воду», — добавила девушка. У коренных жителей дома в комнатах стоят бойлеры. «Централизованной горячей воды нет, некоторые поставили себе водонагреватели. По словам соседей, раньше наше общежитие считалось образцовым», — рассказала Елена. Она добавила, что обращалась к мэру Юдину. «Он меня отправил к директору УК „Южилкомплекс“ Андрею Дружинину, до него так и не дошла, времени не было», — пояснила жительница. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК, но на момент публикации новости ответ не получен. Сама девушка тоже поставила водонагреватель в свою комнату. «Купила бойлер, чтобы мой ребенок мог хотя бы умываться нормальной водой. Хотим с соседями поставить его для общего пользования, потому что сейчас невозможно пользоваться такой водой», — сообщила Елена. «У меня с первого дня, как я вернулась, возник вопрос, как это в доме нет горячей воды столько лет. Здесь живет много стариков, детей. Постираться невозможно, помыться тоже. Когда я жила в Екатеринбурге, то и представить себе такого не могла. Горячая вода — это удобство, в Екатеринбурге таких проблем нет», — резюмировала девушка. Ранее URA.RU писало о екатеринбуржце, который дабы привлечь внимание властей на плохое водоснабжение в доме на улице Патриса Лумумбы, 2, сел на оживленном перекрестке. Историей заинтересовалась журналистка Ксения Собчак, которая попросила мэра города Алексея Орлова разобраться в ситуации. Глава пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома, сидевшим год без горячей воды, устранили проблему. Но потом воду вновь отключили.