Комарова ограничила комфорт чиновников и посетила Донбасс: главные события в ХМАО за неделю

Главные новости ХМАО за неделю 19 — 25 декабря
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поддержал идею о том, чтобы мобилизованные югорчане вместе проходили службу в зоне СВО. Губернатор Югры Наталья Комарова перед Новым годом посетила Донбасс. А также запретила подчиненным летать в командировки бизнес-классом. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю 19 — 25 декабря.
- Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова рекомендовала губернатору Югры Наталье Комаровой и главе Тюменской области Александру Моору усилить профилактику сексуального насилия среди детей.
- Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что поддерживает инициативу о создании именного батальона «Югра» в зоне СВО. Также Якушев развеял слухи об отмене северной надбавки.
- 24 декабря глава региона посетила с рабочим визитом Донбасс. Комарова обсудила с председателем правительства Донецкой народной республики Виталием Хоценко планы по восстановлению Макеевки на 2023 год и вручила детям новогодние подарки.
- Затем губернатор ХМАО отправилась в Луганскую народную республику, где пообщалась с военнослужащими из Югры, выполняющими боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Комарова поздравила бойцов с наступающим Новым годом и выслушала все их просьбы.
- На заседании окружной Думы принято решение внести законопроект о выплате северных надбавок приезжим специалистам с первого года работы. Мера направлена на привлечение в Югру квалифицированных кадров.
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила сократить штат чиновников окружного правительства на 100 человек. Она запретила подчиненным пользоваться авиаперелетами в бизнес-классе во время командировок.
- На фоне усиливающейся эпидемии гриппа и ОРВИ власти Нижневартовска решили объявить досрочные школьные каникулы. Школьники закончили занятия 24 декабря.
- Жители Нижневартовска раскритиковали ледяные фигуры в ледовом городке. Прислушавшись к критике, власти дали подрядчику два дня на исправление недостатков.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.