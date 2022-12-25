Путин признался, как относится к россиянам, не поддерживающим СВО

Путин заявил, что не осуждает россиян, ставящих свои интересы превыше интересов страны
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не критикует россиян, не поддержавших СВО Фото:

Президент России Владимир Путин не осуждает россиян, ставящих свои интересы превыше интересов государства. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

«Ничего удивительного в том, что кто-то повел себя не как патриоты, нет. В любом обществе есть люди, которые прежде всего думают о личных интересах. Я не особо их и осуждаю», — сказал Путин.

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Президент России Владимир Путин не осуждает россиян, ставящих свои интересы превыше интересов государства. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1». «Ничего удивительного в том, что кто-то повел себя не как патриоты, нет. В любом обществе есть люди, которые прежде всего думают о личных интересах. Я не особо их и осуждаю», — сказал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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