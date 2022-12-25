Путин признался, как относится к россиянам, не поддерживающим СВО

Путин заявил, что не осуждает россиян, ставящих свои интересы превыше интересов страны

25 декабря 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не критикует россиян, не поддержавших СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не осуждает россиян, ставящих свои интересы превыше интересов государства. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1». «Ничего удивительного в том, что кто-то повел себя не как патриоты, нет. В любом обществе есть люди, которые прежде всего думают о личных интересах. Я не особо их и осуждаю», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин не осуждает россиян, ставящих свои интересы превыше интересов государства. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1». «Ничего удивительного в том, что кто-то повел себя не как патриоты, нет. В любом обществе есть люди, которые прежде всего думают о личных интересах. Я не особо их и осуждаю», — сказал Путин.