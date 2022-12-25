25 декабря 2022

В Екатеринбурге начнут судить иностранку, продававшую своего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Женщине предъявили обвинение в торговле детьми Фото:

В суде Екатеринбурга начнут рассматривать дело женщины, которая в социальных сетях выставляла на продажу своего сына, а после этого договорилась на сделку в одном из городских ТЦ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу после вручения обвинительного заключения обвиняемой», — говорится в сообщении ведомства. Дата заседания еще не назначена.

По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, в отношении женщины возбуждено дело по статье 127 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). В объявлении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте» женщина уточняла, что возьмет за ребенка 300 тысяч рублей. Покупательницей представилась москвичка, которая дала предоплату за ребенка. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил, что инцидент произошел 9 августа. В этот день женщину задержали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью.

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В суде Екатеринбурга начнут рассматривать дело женщины, которая в социальных сетях выставляла на продажу своего сына, а после этого договорилась на сделку в одном из городских ТЦ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу после вручения обвинительного заключения обвиняемой», — говорится в сообщении ведомства. Дата заседания еще не назначена. По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, в отношении женщины возбуждено дело по статье 127 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). В объявлении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте» женщина уточняла, что возьмет за ребенка 300 тысяч рублей. Покупательницей представилась москвичка, которая дала предоплату за ребенка. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил, что инцидент произошел 9 августа. В этот день женщину задержали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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