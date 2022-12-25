В Екатеринбурге начнут судить иностранку, продававшую своего ребенка

В суде Екатеринбурга начнут рассматривать дело женщины, которая в социальных сетях выставляла на продажу своего сына, а после этого договорилась на сделку в одном из городских ТЦ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу после вручения обвинительного заключения обвиняемой», — говорится в сообщении ведомства. Дата заседания еще не назначена.
По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, в отношении женщины возбуждено дело по статье 127 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). В объявлении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте» женщина уточняла, что возьмет за ребенка 300 тысяч рублей. Покупательницей представилась москвичка, которая дала предоплату за ребенка. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил, что инцидент произошел 9 августа. В этот день женщину задержали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью.
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