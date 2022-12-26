Депутат Рады: Украина построит «неубиваемую» сеть мини-электростанций 27 декабря 2022 в 01:30 Размер текста - 17 + На Украине решать проблему энергокризиса планируют с помощью мини-электростанций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для преодоления энергетического кризиса, на Украине планируют создать рассеянную сеть мини-электростанций, поражение которых будет затруднено. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. «Станции будут небольшими по размерам и они будут располагаться рядом с потребителями. Сеть [будет]сложно вывести из строя в результате обстрелов», — сообщил Андрей Герус в эфире украинского телеканала «Рада». Ранее URA.RU рассказало, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии. Для преодоления кризиса киевские власти хотят прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. Для преодоления энергетического кризиса, на Украине планируют создать рассеянную сеть мини-электростанций, поражение которых будет затруднено. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. «Станции будут небольшими по размерам и они будут располагаться рядом с потребителями. Сеть [будет]сложно вывести из строя в результате обстрелов», — сообщил Андрей Герус в эфире украинского телеканала «Рада». Ранее URA.RU рассказало, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии. Для преодоления кризиса киевские власти хотят прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям