26 декабря 2022

Депутат Рады: Украина построит «неубиваемую» сеть мини-электростанций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, линия электропередач, электроэнергия, лэп, опора, энергетика, электричество
На Украине решать проблему энергокризиса планируют с помощью мини-электростанций Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для преодоления энергетического кризиса, на Украине планируют создать рассеянную сеть мини-электростанций, поражение которых будет затруднено. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

«Станции будут небольшими по размерам и они будут располагаться рядом с потребителями. Сеть [будет]сложно вывести из строя в результате обстрелов», — сообщил Андрей Герус в эфире украинского телеканала «Рада».

Ранее URA.RU рассказало, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии. Для преодоления кризиса киевские власти хотят прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для преодоления энергетического кризиса, на Украине планируют создать рассеянную сеть мини-электростанций, поражение которых будет затруднено. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. «Станции будут небольшими по размерам и они будут располагаться рядом с потребителями. Сеть [будет]сложно вывести из строя в результате обстрелов», — сообщил Андрей Герус в эфире украинского телеканала «Рада». Ранее URA.RU рассказало, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии. Для преодоления кризиса киевские власти хотят прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...