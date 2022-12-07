В пробе колбасы были выявлены несоответствия по нескольким показателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае производили некачественную колбасу «Краковская» и развозили на продажу в розничные магазины Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В ноябре управление в рамках пищевого мониторинга в одном из небольших магазинов магазине была отобрана проба полукопченой колбасы „Краковская“ производства ИП Гуляев И.Е. (Пермский край, Кудымкарский район, д. Степанова). Выяснилось, что в пробе колбасы выявлены несоответствия по нескольким показателям», — указано в пресс-релизе.

Так, массовая доля влаги была превышена (установленное значение — 56,1% при норме в 43). Также было обнаружено ДНК курицы, чего быть не должно. Согласно данным системы «Меркурий», организация при производстве почти семи тонн колбасы в качестве сырья использовала 4,7 тонн мяса разных видов животных: свинины, говядины, цыплят-бройлеров, что не позволяет точно определить сырье, используемое при производстве каждого вида мясной продукции. Все участники оборота продукции были проинформированы о выявленном нарушении.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Пермского края сбывал в Челябинской области фальсифицированное сливочное масло. В пробах было установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира.