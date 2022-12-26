26 декабря 2022

Пермяка осудят за кражу стальных труб у «Лукойл-Пермь»

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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Суд рассмотрит уголовное дело пермяка о краже труб Фото:

Житель села Барда Пермского края будет осужден за кражу стальных труб у ООО «Лукойл-Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры пермского края.

«По версии следствия, мужчина знал, что стальные трубы, находящиеся на территории поселка Барда, принадлежат ООО „Лукойл-Пермь“. Он пригнал на территорию промплощадки погрузочную технику и рабочих, которым сказал вывезти трубы в определенное место, что и было сделано. Украденным мужчина распорядился по своему усмотрению», — рассказали в ведомтсве.

Ущерб от кражи составил более 180 тысяч рублей. в отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование которого сейчас завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время дело будет передано в суд. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

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Житель села Барда Пермского края будет осужден за кражу стальных труб у ООО «Лукойл-Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры пермского края. «По версии следствия, мужчина знал, что стальные трубы, находящиеся на территории поселка Барда, принадлежат ООО „Лукойл-Пермь“. Он пригнал на территорию промплощадки погрузочную технику и рабочих, которым сказал вывезти трубы в определенное место, что и было сделано. Украденным мужчина распорядился по своему усмотрению», — рассказали в ведомтсве. Ущерб от кражи составил более 180 тысяч рублей. в отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование которого сейчас завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время дело будет передано в суд. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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