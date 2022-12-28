Свердловский депутат посоветовал рэперу Влади отправиться в Донбасс

Новый альбом рэпера Влади находится на экспертизе у правоохранительных органов
Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских порекомендовал участнику группы «Каста» рэперу Влади (Владислав Лешкевич) отправиться в Донбасс. Обращение избранник народа опубликовал в своем telegram-канале.
«Если музыкант своим творчеством переступил закон, держать ему ответ. Рекомендую Владиславу Лешкевичу побывать на Донбассе и осознать, сколько боли причинили региону неонацисты», — добавил Андрей Альшевских.
Ранее избранник народа попросил правоохранительные органы проверить музыку рэпера на правонарушения. Новый альбом Влади направили на экспертно-криминалистическое исследование.
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