Директору ФСИН вынесли представление из-за роста числа побегов

04 июля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ вынесла представление Калашникову (на фото) из-за роста числа побегов из колоний Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору ФСИН России Александру Калашникову, чтобы устранить недостатки в сфере нарушения обеспечения надзора за отбывающими свое наказание лицами, которые совершают побеги из колоний. Соответствующая информация размещена на сайте Генпрокуратуры РФ. «С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление», — говорится на сайте Генпрокуратуры. Также о ситуации был проинформирован министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Генпрокуратура РФ провела проверку Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в связи с увеличением числа побегов из колоний-поселений. В ходе проверки были выявлены нарушения федерального законодательства, касающиеся надзора за осужденными и профилактики их противоправного поведения. В связи с этим ФСИН приняла ряд организационных и практических мер по устранению нарушений. Эти действия привели к значительному снижению количества побегов из колоний-поселений — более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Генпрокуратура РФ продолжает осуществлять постоянный контроль за обеспечением законности в деятельности исправительных учреждений. Ранее осужденные совершили побег из колонии-поселения, расположенного при ИК-2 в Екатеринбурге. Позже они стали участниками нападения и ограбления грузчика в городе Кировград. Руководитель пресс-службы свердловского управления МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что беглецы были задержаны благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска местного ОВД. Они до момента побега уже имели на своем счету несколько судимостей. Также в Тюменской области заключенный сбежал из колонии-поселения ФКУ ИК-4 регионального управления ФСИН. Теперь он предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в побеге из места лишения свободы по части 1 статьи 313 Уголовного кодекса РФ. Согласно информации прокуратуры, в октябре 2023 года мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы. В начале 2024 года он воспользовался предлогом выполнения рабочих обязанностей, чтобы покинуть общежитие и направиться в производственный цех. Оттуда он перелез через забор и скрылся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору ФСИН России Александру Калашникову, чтобы устранить недостатки в сфере нарушения обеспечения надзора за отбывающими свое наказание лицами, которые совершают побеги из колоний. Соответствующая информация размещена на сайте Генпрокуратуры РФ. «С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление», — говорится на сайте Генпрокуратуры. Также о ситуации был проинформирован министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Генпрокуратура РФ провела проверку Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в связи с увеличением числа побегов из колоний-поселений. В ходе проверки были выявлены нарушения федерального законодательства, касающиеся надзора за осужденными и профилактики их противоправного поведения. В связи с этим ФСИН приняла ряд организационных и практических мер по устранению нарушений. Эти действия привели к значительному снижению количества побегов из колоний-поселений — более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Генпрокуратура РФ продолжает осуществлять постоянный контроль за обеспечением законности в деятельности исправительных учреждений. Ранее осужденные совершили побег из колонии-поселения, расположенного при ИК-2 в Екатеринбурге. Позже они стали участниками нападения и ограбления грузчика в городе Кировград. Руководитель пресс-службы свердловского управления МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что беглецы были задержаны благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска местного ОВД. Они до момента побега уже имели на своем счету несколько судимостей. Также в Тюменской области заключенный сбежал из колонии-поселения ФКУ ИК-4 регионального управления ФСИН. Теперь он предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в побеге из места лишения свободы по части 1 статьи 313 Уголовного кодекса РФ. Согласно информации прокуратуры, в октябре 2023 года мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы. В начале 2024 года он воспользовался предлогом выполнения рабочих обязанностей, чтобы покинуть общежитие и направиться в производственный цех. Оттуда он перелез через забор и скрылся.