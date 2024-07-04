Как свердловчанам выгодно оформить ипотеку после отмены льгот

Риелтор Свиридов: три совета свердловчанам для выгодного оформления ипотеки

Эксперт выделил три пункта, которые помогут выгодно оформить ипотеку Фото: Илья Московец © URA.RU

Риелтор выделил три пункта, которые помогут свердловчанам выгодно оформить ипотеку, несмотря на отмену льготной программы. Корреспондент URA.RU поговорил с основателем агентства недвижимости «Свиридов и партнеры» Олегом Свиридовым и выяснил, что нужно сделать, чтобы сэкономить на покупке недвижимости.

«Если вы сейчас покупатель и находитесь в поиске квартиры, возможно, месяц, два, полгода, в таком случае я призываю вас не останавливаться! Продолжайте искать и подбирать недвижимость. Обязательно найдите профессионала, который поможет оформить покупку выгодно и грамотно», — советует Свиридов.

Вот три важных пункта для выгодного оформления ипотеки по мнению эксперта:

1. Для начала определите вид ипотеки, на которую вы рассчитываете, чтобы понять свои финансовые пределы. После этого будет легче подобрать подходящие условия и выполнить расчеты.

2. Обратитесь в те банки, где у вас уже есть зарплатные проекты и соберите все преимущества, а именно: электронную регистрацию, которая позволяет отправлять документы без посещения МФЦ и Росреестра; одобрение в агрегаторе конкретного объекта и действующий зарплатный проект. Все вместе поможет набрать максимальную скидку. Даже один из перечисленных пунктов при расчете процентной ставки существенно повлияет на сумму ежемесячного платежа.

3. Попробуйте подать заявку на ипотеку в менее популярных банках, которые еще не исчерпали лимиты выдачи средств на IT-ипотеку с господдержкой. Есть вероятность получить одобрение по выгодным условиям

Свиридов отметил, что риелторы наравне с покупателями ждут, обновленные условия программ от застройщиков, чтобы понимать условия, на которых можно будет продавать и приобретать недвижимость. Также он пояснил, что пока рано давать точные прогнозы о том, как быстро рынок новостроек сможет адаптироваться к новым условиям.

Напомним, что 1 июля 2024 года в Свердловской области, как и во всей России, завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Единственная льготная программа, действующая до конца 2024 года — ипотека для IT-специалистов.